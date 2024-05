Nou rècord del preu de l’or

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El preu de l’or, un dels actius considerats refugi en temps d’incertesa, ha assolit aquest dilluns un nou rècord, per sobre dels 2.450 dòlars per unça, mentre que la plata ha tocat màxims des de 2012, en els 32,5 els dòlars. Segons dades de Bloomberg recollides per EFE, durant la matinada d’aquest dilluns l’or ha marcat diversos màxims històrics, per sobre de l’últim rècord, assolit el passat 12 d’abril, en 2.431,5 dòlars. L’últim màxim històric l’ha registrat a les 7:51 d’avui, quan el seu preu s’ha situat en 2.450,07 dòlars. A les 10.30 l’or es desinfla fins els 2.441,43 dòlars, amb una pujada de l’1,08 %.

Per la seua part, la plata ha assolit aquesta matinada (4:26 hores) els 32,51 dòlars, el seu nivell més alt des del desembre de 2012.

A aquesta hora el preu de la plata puja amb menys força, l’1,47 %, i se situa en 31,95 dòlars. Els analistes es mostren positius amb l’evolució del preu de l’or i de la plata, que en els últims dies s’ha elevat amb força després de conèixer-se als EUA dades macroeconòmiques més suaus de l’esperat, el que ha fet renàixer les esperances sobre que la Reserva Federal dels EUA (Fed) redueixi finalment aquest any els tipus d’interès. Els analistes de Julius Baer afegeixen que, al marge de la política monetària nord-americana, la dinàmica del mercat de l’or continua dominada per Àsia i les compres dels bancs centrals. Així mateix, des de la gestora Jupiter expliquen que es continua observant una demanda d’or rècord procedent de la Xina i uns fluxos màxims de plata en direcció a l’Índia.

Sobre això, expliquen que al març l’Índia va importar un volum rècord de 70 milions d’unces (aproximadament unes 2.200 tones) de plata, i que més de la meitat de les importacions van ser grans de plata. Afegeixen que la decisió de l’Índia d’importar grans de plata suggereix que probablement tingui com a destinació la indústria i, en aquest sentit, precisen que "els plans anunciats recentment per construir una gran fàbrica de vehicles elèctrics són una possible destinació per als fluxos sense precedents de plata en direcció al país". Segons l’opinió dels mateixos experts, els menors aranzels a la importació a través de la Borsa Internacional de Lingots de la India (IIBX), que es va crear el juliol de 2022, probablement han contribuït al fort increment dels fluxos de plata.