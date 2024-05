La incapacitat permanent deixa de ser una causa d'acomiadament automàtica

El Consell de Ministres va aprovar ahir el reial decret llei pel qual es reforma el subsidi assistencial per atur, amb la qual cosa dona compliment a una de les fites associades al quart pagament dels fons europeus. També va donar llum verda a la norma que elimina el supòsit d’acomiadament automàtic en el cas d’invalidesa permanent i la prioritat aplicadora dels convenis autonòmics sobre els estatals i sectorials que Pedro Sánchez va prometre al PNB en l’acord d’investidura.

Entre els principals canvis de la reforma del subsidi, hi ha elevar la quantia, que pujarà els primers sis mesos al 95% de l’Iprem (de 480 a uns 570 euros mensuals). S’amplia l’accés, entre d’altres, a menors de 45 anys sense responsabilitats familiars, a treballadors eventuals agraris, a les víctimes de violència de gènere i als emigrants retornats. Fixa també que es podrà compatibilitzar amb una feina per un període màxim de 180 dies. A partir del 2025 s’ampliarà a la prestació contributiva, sempre que el salari brut mensual no superi els 2.250 euros al mes (375% de l’Iprem), segons va informar Europa Press citant fonts governamentals. Anteriorment s’especificava que aquesta quantia no podia superar els 1.350 euros mensuals (225% de l’Iprem).Quant a la prohibició de l’acomiadament automàtic per incapacitat, el que s’ha fet és, va explicar la ministra de Treball, Yolanda Díaz, “modificar l’article 49 de l’Estatut dels Treballadors per evitar patir una discapacitat de caràcter permanent que comporti l’extinció automàtica de la relació laboral”. Així, aquests treballadors podran elegir “si volen que la seua relació laboral s’extingeixi o seguir”. En aquest cas, la normativa obliga les empreses a realitzar els ajustaments que permetin que les persones amb discapacitat exerceixin el seu dret al treball.D’altra banda, l’Executiu ha dictat ja les directrius perquè l’Administració pugui realitzar plans de reestructuració per ajustar i modificar els llocs de treball dels funcionaris per millorar la productivitat o evitar que determinades àrees de servei perdin eficiència. Aquest pla ja estava contemplat en la reforma de l’Administració pública aprovada per l’Executiu el mes de desembre passat per simplificar i digitalitzar processos.