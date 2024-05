El BBVA presenta l’opa sobre el Sabadell, que la Generalitat veu perjudicial per a Lleida

El BBVA va demanar ahir a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) la seua autorització per llançar l’oferta pública d’adquisició d’accions (opa) del Banc Sabadell, amb què aspira a prendre el control d’aquesta entitat per a la seua posterior fusió. Coincidia amb l’informe de l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), organisme de la Generalitat de caràcter independent, que considera que l’operació podria reduir la competència i tenir efectes negatius per al benestar dels ciutadans, de Catalunya en general i dels de Lleida en particular, amb més concentració en el sector bancari del territori.

Catalunya té 2.134 oficines bancàries distribuïdes en 444 municipis. Conjuntament, els quatre primers bancs concentren el 85,7% de les oficines. Si la compra es fa efectiva, l’entitat resultant ostentarà el 34,8% de les oficines de Catalunya, i els dos primers bancs (CaixaBank i la nova entitat) operaran conjuntament el 73,7% d’aquestes.

Conseqüències de la fusió

També es pot mesurar el grau de concentració del mercat amb l'Índex Herfindahl-Hirschman (IHH). Quan una concentració dona lloc a un IHH superior a 2.000 amb un increment de l'índex de 150 punts o més, se sol considerar que podria comportar un risc per a la competència. Si prospera l'opa, l'IHH en termes d'oficines, per al conjunt de Lleida, passaria de 2.718 a 3.005 (+287), i passaria de 2.289 a 2.888 en el conjunt de Catalunya, segons va indicar l'ACCO.

La fusió, afegeix podria comportar el tancament d’oficines, la qual cosa afectaria la inclusió financera, i una reducció de la competència en els serveis prestats, fet que podria comportar un encariment i un empitjorament de la qualitat d’aquests serveis als clients.

Augmentaria la concentració al mercat de concessió de crèdit i podria provocar un encariment del cost de l’endeutament de les empreses i les famílies de Catalunya.

Finalment, aquesta reducció de les pressions competitives entre les entitats de crèdit també podria suposar una menor remuneració dels dipòsits i un augment de les comissions.

La CNMV ha de decidir si l’admet a tràmit i després estudiarà les condicions del fullet remès pel BBVA de l’opa abans de la seua aprovació, que requereix també l’autorització prèvia del Banc Central Europeu. Proposa als accionistes del Sabadell un canvi de títols a raó d’un del BBVA per cada 4,83 del banc català.