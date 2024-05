“Els candidats es fixen més en les condicions laborals”

El hòlding d’empreses especialitzades en serveis de recursos humans Grup Montaner va ajudar durant l’any passat un total de 1.894 persones a trobar un lloc de treball a la demarcació de Lleida a través de 3.466 contractacions, una xifra que representa un increment del 78,5% respecte a les oportunitats laborals que va oferir durant el 2022. El sector agrícola, amb una millor campanya, i el carni alimentari van copar el gruix d’aquestes contractacions, per a les quals no van tenir cap inconvenient a trobar treballadors, segons va explicar a aquest diari el director i propietari de la firma, Joan Montaner. “No tenim problemes a trobar perfils ja que no requereixen qualificació. De fet, centrant-nos en el sector agrari tenim fidelitzats molts treballadors que són amb nosaltres des de fa anys i que són als qui truquem sempre de forma prioritària quan s’atansa la temporada. I són ells mateixos els que si de vegades necessitem més personal, com l’any passat, ens faciliten el contacte”, explica.

No obstant, la cosa no és tan senzilla a l’hora de buscar perfils més especialitzats, com és el cas d’electricistes o mecànics. “Abans es buscaven més perfils d’oficina, com experts en comptabilitat o administració, però ara també hi ha una gran demanda de perfils més tècnics. Un dels que estan en auge, i que es fa complicat de trobar, són especialistes a instal·lar plaques solars”, assegura Montaner. En aquest sentit, afirma que també s’està produint un canvi de mentalitat en general per part dels treballadors i cada vegada els candidats elegeixen més on volen treballar i amb quines condicions. “Es prioritza més la flexibilitat i la conciliació”, assevera.

El sector agrari i el carni d’alimentació copen el gruix dels contractes oferts pel grup

La facturació del Grup Montaner, que ja suma mig segle d’història, va arribar l’any passat als 14,2 milions d’euros a Lleida, un 50% més que l’any anterior (9,4 milions d’euros). En aquest creixement han tingut especial pes el sector agrari, que va tenir una molt bona campanya, i el carni. En règim general el 25% dels contractes que van oferir van ser fixos discontinus.