La firma d'hipoteques s'enfonsa un 20% a Lleida entre el gener i el març

El nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges es va enfonsar a la província de Lleida un 20,5% en el primer trimestre de l’any, en comparació amb el mateix període del 2023, segons les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE). En concret, durant els tres primers mesos de l’any es van inscriure als registres de la propietat 725 préstecs, en contrast amb els 912 que es van comptabilitzar un any enrere. L’import mitjà de les hipoteques formalitzades a la demarcació, tanmateix, va augmentar un 11,1% i es va situar en 117.951,7 euros, davant dels 106.16,6 euros de mitjana assolits en els tres primers mesos del 2023. Si ens fixem només en el mes de març, la caiguda és més moderada, del 12,4%, amb 261 préstecs firmats, en comparació amb els 298 que es van rubricar un any enrere. L’import mitjà per hipoteca va ser de 118.210 euros, un 3,6% menys que el març de l’any passat. Segons assenyalen diversos experts immobiliaris, entre les explicacions a aquest declivi de les operacions es troben un context de tipus d’interès elevats –la mitjana de març a nivell estatal es va situar al març en el 3,41%– i un euríbor que es resisteix a tirar a la baixa unit, així com una oferta cada vegada més escassa d’habitatges, la qual cosa no ajuda a la firma d’hipoteques. També ha influït l’augment de compradors amb elevada solvència econòmica, que necessiten menys percentatge de finançament. En el conjunt de Catalunya el nombre d’hipoteques sobre habitatges firmats al març va caure un 19,6%, fins a les 5.231, amb un import de 152.365,1 euros per préstec. A nivell estatal, el nombre d’hipoteques subscrites es va enfonsar un 18,1% al març respecte al mateix mes del 2023, fins a sumar 29.653 préstecs. Mentrestant, l’import mitjà dels préstecs constituïts sobre habitatges va baixar un 3,5% interanual, fins als 137.169 euros. El 47,4% de les hipoteques es va constituir al març a tipus variable i el 52,6%, a tipus fix. El tipus d’interès mitjà a l’inici va ser del 3,15% per a les hipoteques sobre habitatges a tipus variable i del 3,64% per a les de tipus fix. Per la seua part, un total de 9.914 hipoteques van canviar les condicions, xifra un 29,6% inferior a la del mateix mes del 2023.