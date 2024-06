Pla per establir les bases del cooperativisme del futur, amb un pressupost de 15 milions

Establir les bases d’un cooperativisme agrari fort i de futur, amb una visió a deu o quinze anys vista. Aquest és l’objectiu del pla Inter.coop de la conselleria d’Acció Climàtica, dissenyat conjuntament per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, segons explica el seu president, Ramon Sarroca. És un programa que compta amb un pressupost de 15 milions d’euros per a les anualitats 2025, 2026 i 2027 per part d’aquesta conselleria. A més, es preveuen uns altres 4,5 milions de fons nuclears, en aquest cas per als dos pròxims exercicis. De moment, el departament que dirigeix en funcions David Mascort ha publicat les bases d’aquest projecte, en el qual es defineixen no només les prioritats sinó els suports econòmics a què poden optar les diferents entitats. Ara el sector espera que es publiqui la convocatòria d’aquests ajuts. “Hi ha moltes entitats que ho tenen tot preparat per començar a treballar i esperen aquesta convocatòria per poder tirar endavant els seus projectes”, afirma.

Aquest pla pretén ser més ambiciós que els anteriors i aposta per la col·laboració de les cooperatives en tots els plans possibles. Des de la intercooperació, com pot ser la venda conjunta, a les fusions, passant també per la creació de noves empreses per donar resposta a les necessitats de les explotacions. Tot això respectant la sostenibilitat ambiental, social i econòmica i apostant per la transformació digital i robotització, la promoció dels productes i l’impuls al teixit cooperatiu. En aquest últim punt, s’aposta per buscar fórmules per enfortir les bases amb socis de les cooperatives. Per això, s’estableixen tres línies d’ajuts. Per una banda, per a la incorporació de nous socis que entren així al món associatiu. Per una altra, es decideix donar suport econòmic també a socis menors de cinquanta-cinc anys que puguin fer créixer les seues explotacions un 25 per cent. Finalment, es busca donar continuïtat a les activitats, amb suport així mateix per als socis cedents. Es tracta de pagesos a punt de retirar-se de l’activitat i que poden cedir-la a un altre per garantir la producció i el teixit associatiu de les cooperatives.Una sèrie de línies d’actuació amb les quals es vol “passar de 200 cooperatives a un número més reduït al mercat, però que estiguin més musculades i preparades. Tot això arrelat al territori i donant servei”, explica Sarroca.