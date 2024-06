El cereal de secà dona per perduda més de la meitat de la collita

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La sega del cereal de secà ha començat amb males perspectives pels rendiments baixos que en alguns casos arriben al 70 i 90% menys de producció. Els motius són la sequera i els danys pels conills, i les zones més afectades són el sud del Segrià, la part baixa de la Noguera, l'Urgell, la Segarra i la Conca de Barberà. El responsable de cereal de JARC, Vicenç Pascual, ha alertat que dos anys seguits a la baixa amb costos de producció a l'alça poden abocar a molts petits productors a "abandonar", per això s'ha reclamat mesures al Ministeri però també al Departament d'Acció Climàtica. En condicions normals un cultiu de secà produeix uns 2.000 quilos per hectàrea i enguany, en el millor dels casos, tot just s'arriba als 500 o 600 quilos.