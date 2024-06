Els canvis legislatius de la UE, una amenaça per al sector avícola

La Federació Avícola Catalana (FAC) va celebrar dijous passat l’assemblea general ordinària a Barcelona, on es va analitzar la situació del sector, caracteritzada per una estabilitat relativa després d’un període de dificultats, i les perspectives de futur, marcades per la incertesa que generen els canvis legislatius previstos a la Unió Europea.

Malgrat aquesta situació favorable que viu actualment, la FAC creu que el futur del sector avícola està molt condicionat pels canvis que es preveuen en la legislació europea, que s’emmarquen en el Pacte Verd Europeu i que previsiblement modificaran de forma substancial la normativa aplicable a la producció avícola en un termini relativament curt, com per exemple de les emissions al benestar animal. El president de la FAC, Joan Anton Rafecas, va dir que “la indústria agroramadera és un sector estratègic per a l’economia catalana i necessita polítiques efectives que vagin més enllà de la retòrica dels discursos. Cal definir quin model de ramaderia es vol i desenvolupar polítiques sòlides, que donin una perspectiva de futur a la producció avícola i a la resta dels sectors carnis i ramaders”, per la qual cosa va demanar un major compromís a les administracions.

Fre a les restriccions en el transport d’animals

JARC va mostrar ahir la seua satisfacció arran de l’aprovació per part del Ple del Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), a Brussel·les, del dictamen contra la proposta de reglament de la Comissió Europea en relació amb el benestar animal durant el transport. L’esmentat dictamen, defensat per Jaume Bernis, representant de JARC a COAG i responsable de sectors ramaders, va ser aprovat per una àmplia majoria (166 vots a favor, 5 en contra i 6 abstencions). El CESE rebutja la proposta de la Comissió Europea, considerada per JARC com “un paquet de mesures a curt termini que criminalitza el sector i posa una traveta més el ramader europeu”. Al contrari, el dictamen proposa “solucions coherents” i a llarg termini per al sector, segons les característiques pròpies de cada estat, com per exemple que es tinguin en compte les experiències de ramaders, transportistes i veterinaris en l’elaboració de les normes.