Hisenda torna ja 41,6 milions a 64.357 lleidatans en la Renda

L’Agència Tributària (AEAT) ja ha tornat 41,6 milions d’euros, un 2,64% més respecte a l’any passat, a 64.357 contribuents a Lleida, un 5,9% més, en els dos primers mesos de la campanya de declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del 2023. En concret, ha abonat el 73,39% de les sol·licituds de devolució realitzades i el 60,89% dels imports reclamats, segons va informar ahir l’AEAT a través d’un comunicat. Fins al moment han presentat la seua declaració 134.735 contribuents lleidatans, un 7,65% més que l’any passat en les mateixes dates.

En el mateix període de temps, l’Agència Tributària ja ha abonat en el conjunt de l’Estat la devolució de 6.013 milions d’euros, un 9,6% més respecte a l’any passat, a 8.686.000 contribuents, un 9,2% més.L’AEAT va començar ahir a prestar fins a l’1 de juliol el servei de confecció i presentació de declaracions de la Renda a les seues oficines. És necessari fer una sol·licitud de cita prèvia, que va obrir el 29 de maig i conclou el 28 de juny.

La campanya està marcada pel conflicte sindical amb l’AEAT i no es descarta una vaga de treballadors

El termini de presentació finalitzarà l’1 de juliol per a declaracions tant a ingressar com a tornar, si bé el termini en les declaracions a ingressar amb domiciliació bancària conclourà el 26 de juny. A banda de la via telemàtica, l’AEAT va posar en marxa aquest mes el pla Li Truquem per a la confecció de declaracions de Renda per via telefònica. Així, des d’inicis de maig i fins al final de la campanya els contribuents que necessitin una assistència personalitzada podran ser atesos sense necessitat de desplaçaments a una oficina.

També ja està operatiu des de principis de maig la principal novetat d’aquesta campanya, que és el pla especial d’assistència a persones majors de 65 anys en petits municipis de la geografia espanyola.D’aquesta forma, i gràcies a la col·laboració dels respectius ajuntaments, l’Agència ofereix a persones grans residents en més de 550 municipis de les 46 províncies del territori en règim comú la confecció de la seua declaració sense desplaçaments o, en alguns casos, amb desplaçament a un municipi molt proper.Però la campanya d’aquest any està marcada pel conflicte sindical amb l’AEAT per aconseguir millores salarials i laborals en aquesta administració i no es descarta una vaga.