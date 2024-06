Grup Vall Companys impulsa el seu Programa Penta i redueix la seua empremta de carboni en un 12,5% des de 2020

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Grup Vall Companys manté la seua aposta per la sostenibilitat i ja aconsegueix els seus primers resultats des que fa tres anys va impulsar el Programa Penta. El primer grup agroalimentari espanyol ha aconseguit reduir en un 12,5% les seues emissions de CO2 d’abast 1 i 2, que són les emissions directes i indirectes que produeix el mateix Grup, des de 2020 fins 2023.

A més, pel que fa a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle d’abast 3; el Grup agroalimentari ha aconseguit rebaixar en un 22% les seues emissions de la cadena de valor càrnia. Concretament, tenint en compte les tones de CO2 per les tones de carn produïda.

Aquest avenç ha estat possible gràcies a l’impuls del seu Programa Penta -el seu pla estratègic de sostenibilitat amb horitzó 2030 i anomenat així pels seus cinc eixos d’acció-. El programa és un camí parametritzat any rere any. Amb això, el Grup aspira a assolir de forma real i efectiva la màxima sostenibilitat en diferents àrees d’actuació alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible establerts per les Nacions Unides.

Reducció d’emissions i de l’ús de l’aigua

El primer eix del Programa Penta és el que prova|tracta de reduir l’impacte ambiental i promoure la circularitat, amb uns objectius marcats de reducció de gasos amb efecte d’hivernacle (GEI abast 1 i abast 2) del 35% fins 2030.

En aquest sentit, una de les accions més destacades ha estat la implementació de més de 30 instal·lacions d’energia renovable en les plantes del Grup. Fins al moment, s’han invertit 11,9 milions d’euros per aconseguir una potència total instal·lada de 27,54MW.

Amb tot, el Grup Vall Companys és la primera companyia espanyola del sector de l’alimentació en obtenir l’aprovació dels seus objectius de reducció d’emissions per part de la iniciativa Science Based Targets initiative (SBTi). Des de SBTi s’analitzen que els objectius de sostenibilitat marcats siguin rigorosos, es puguin complir i fins i tot s’intensifiquen en cas de ser necessaris. Amb la validació del programa Penta per part de SBTi; es conclou que l’activitat empresarial del Grup està en coherència amb les metes establertes en els Acords de París per evitar l’increment 1,5ºC de la temperatura del planeta.

Gestió ètica i responsable

Un altre dels eixos d’acció és la gestió ètica i responsable per a la sustentabilidad en el temps i entorn. El compromís del Grup amb horitzó 20230 és comptar amb el 100% de proveïdors de soja responsable i el 100% de proveïdors sostenibles, estant actualment en el 85,9% i 58,8%, respectivament.

En aquest sentit, el Grup Vall Companys va ser el primer operador espanyol del sector alimentari en donar suport a la producció de soja responsable a través de l’obtenció de crèdits Round Table on Responsible Soy Association (RTRS).

El Grup també es va convertir en la primera firma espanyola del sector agropecuari i carni en adherir-se al Codi de conducta sobre pràctiques de comercialització i negocis alimentaris responsables impulsat per la Unió Europea, que té per objectiu reduir l’empremta ambiental al sector alimentari, i així accelerar en la transició sostenible de tota la cadena de valor de la indústria de l’alimentació.

Creixements qualitatius: economia circular

Més enllà del programa Penta i els seus objectius; el Grup agroalimentari està apostant decididament per l’economia circular com una nova estratègia de creixement. Com a exemple de projectes d’economia circular posats en marxa recentment està la joint venture entre ICP, empresa del Grup dedicada al pescat de triperia i triperia|sang i fetge, juntament amb la farmacèutica Bioibérica per aprofitar la mucosa intestinal porcina per fabricar heparina. El Grup també participa en un 30% en la societat VEGEU-VOS Ibèrica, empresa ja en funcionament en Montsó, que està liderada per la companyia belga VEGEU-VOS Group per a l’aprofitament de subproductes de porcí com la sang.

Sostenibles en talent: Top Employer

Grup Vall Companys ha fet de la sostenibilitat un concepte 360è en les seues operacions. En aquest sentit, a través del Programa PENTA, també estableix millorar contínuament les polítiques d’atracció i retenció del talent de la companyia. Per això, el Grup ha estat reconegut per quart any consecutiu amb el certificat Top Employer. Aquest segell reconeix la contribució de l’empresa al desenvolupament personal i professional, la conciliació, la igualtat d’oportunitats i el foment d’hàbits saludables entre d’altres.?