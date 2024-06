Les comarques de Ponent reben 287 milions d'euros dels fons Next Generation distribuïts entre uns 5.000 beneficiaris

detail.info.publicated acn

Les comarques de Ponent tenen assignat fins ara un total de 287,2 milions d'euros dels fons Next Generation per a gairebé 5.000 beneficiaris. Entre aquests hi ha 1.192 empreses (el 98% són pimes), 87 corporacions locals, 3.607 particulars, 43 entitats sense ànim de lucre, 15 centres de recerca i formació i 12 entitats del sector públic. De l'import captat, el 40% s'ha assignat a empreses (108,5 milions), el 21% a corporacions locals (60,6 milions), el 8% a centres de recerca (22,1 milions) i la resta es divideix entre els altres beneficiaris. La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, ha donat a conèixer aquestes dades aquest dimecres durant una visita al grup Alier de Rosselló.

Les principals empreses de Ponent beneficiàries dels fons Next Generation són Copisa, que ha rebut 30 milions d'euros per construir la nova estació d'autobusos de Lleida, seguida del mateix Grup Alier, que s'ha adjudicat 17,6 milions per invertir en projectes de sostenibilitat i economia circular. Tot seguit, hi ha Engie Servicios Energeticos (6,1 milions), la Corporació Alimentària de Guissona (5,7 milions), Avícola de Lleida (5,1 milions), Industrialització de Fruites del Segre (3,2 milions), entre altres.

En el cas de les corporacions locals, destaquen els 18,5 milions d'euros que rebrà l'Ajuntament de Lleida per implementar les Zones de Baixes Emissions (ZBE), així com la millora de la sostenibilitat del transport urbà, amb l'adquisició d'autobusos elèctrics, nous eixos de vianants i carrils bici i la rehabilitació energètica i d'accessibilitat del Palau de Vidre. Per la seva part, la Diputació de Lleida rebrà 4 milions que destinarà a la transformació digital dels municipis de menys 20.000 habitants, a la via verda de la Noguera baixa, a les vies blaves del Segre i el Cardener i a diferents millores al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Pel que fa als centres de recerca i formació, el principal beneficiari és la Universitat de Lleida (UdL), que ha captat 7 milions d'euros. Els destinarà a la formació de joves doctors, a atraure talents i a contractar demandants d'ocupació en el camp de la recerca i la innovació. Així mateix, el Centre de Recerques Biomèdica de Lleida (IRBLleida) tindrà més de 3 milions d'euros per a dos projectes d'investigació de medicina personalitzada de precisió. I en les entitats sense ànim de lucre, destaquen els 11 milions assignats a la Fundació Privada Agropecuaria de Guissona per construir una residència geriàtrica, mentre quel'Associació Alba en rebrà 1 per a l'Espai Comunitari 'La Bassa'.

Distribuïts per àmbits, el 22,6% dels recursos són per a la transformació agroalimentària i pesquera (65 milions), el 20% per a la mobilitat urbana (57 milions) i el 13% per a energies renovables (37 milions). La resta es dedicarà a cures i inclusió (23 milions), la rehabilitació d'edificis (21,5), la indústria (19,4), ciència (16,4), ocupació (10,2), turisme (8,3), entre altres.

"Animem a les empreses a observar aquestes dades i a participar en les convocatòries obertes", ha manifestat la consellera d'Economia, Natàlia Mas Guix, que ha afegit que "des de la Generalitat tindran tot el suport" per ajudar-les a analitzar quines convocatòries queden encara per a desplegar.

A més, Mas Guix, pensa que es pot "maximitzar" l'arribada dels fons. Per aquest motiu, ha recordat que s'està treballant en la materialització del Perte Territorial proposat al govern espanyol. L'objectiu és evitar que quedin deserts bona part dels fons Pertes industrials, ja que "són convocatòries estatals que no s'adapten a les necessitats de cada territori ni encaixen amb els projectes reals de les empreses", ha dit Mas Guix.