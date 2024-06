Vall Companys impulsa el seu programa Penta i redueix la petjada de carboni

El Grup Vall Companys manté la seua aposta per la sostenibilitat i ja aconsegueix els primers resultats des que fa tres anys va impulsar el Programa Penta, el seu pla estratègic de sostenibilitat amb horitzó 2030. El primer grup agroalimentari estatal ha aconseguit reduir en un 12,5% les seues emissions de CO2 d’abast 1 i 2, que són les emissions directes i indirectes que produeix el mateix grup, des del 2020 fins al 2023. En la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle d’abast 3, el grup ha rebaixat en un 22% les seues emissions de la cadena de valor càrnia, tenint en compte les tones de CO2 per les de carn produïda.

El primer eix del Programa Penta és el que prova de reduir l’impacte ambiental i promoure la circularitat, mentre que un altre és la gestió ètica i responsable per a la sostenibilitat en el temps i l’entorn.Però més enllà del programa Penta i els seus objectius, el Grup aposta per l’economia circular com una nova estratègia de creixement. Com a exemple de projectes d’economia circular posats en marxa recentment està la joint venture entre ICP, empresa del Grup dedicada a la preparació de la canal de triperia, juntament amb la farmacèutica Bioibérica per tal d’aprofitar la mucosa intestinal porcina per fabricar heparina.