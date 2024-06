Repsol, Zara i Mercadona obtenen la millor puntuació entre les marques ocupadores, segons Brand Finance

detail.info.publicated e.P.

Repsol i Zara són les empreses espanyoles més ben valorades com firmes ocupadores, segons un estudi de Brand Finance analitzat a partir de les respostes d’11.000 persones a 16 països. Ambdues marques han obtingut una puntuació de 87,1 sobre 100 en un rànquing que han completat Mercadona (85,5 punts), El Corte Inglés (80,7), Telefónica (76,7) i Movistar (76,3).

Així, Repsol i Zara han estat les marques ocupadores amb més puntuació a Espanya, i ambdues marques també figuren entre les 20 empreses més ben puntuades a nivell internacional.

Segons l’estudi, Repsol ofereix feina estable, oportunitats de desenvolupament professional, compensació atractiva i un compromís amb la sostenibilitat social, mentre que Zara ha destacat per les seues perspectives de creixement professional, bones condicions laborals i una remuneració competitiva.

Mercadona ha estat elegida com la millor marca a nivell global dins del sector de la distribució gràcies als seus contractes indefinits, oportunitats de desenvolupament intern i salaris competitius.

Els principals impulsors d’atracció de talent a Espanya són la reputació de marca i els salaris. Els alts salaris continuen sent el principal motiu per triar una marca ocupadora juntament amb la reputació de l’empresa i la seua visió estratègica, mentre que la conciliació és "important, però no determinant", explica la 'managing director' d’Espanya, Portugal i Sud-amèrica de Brand Finance, Pilar Alonso Ulloa.