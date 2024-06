Forns de Lleida a mig món

L’empresa Mychef de Torrefarrera va assolir l’any passat una facturació d’11,5 milions d’euros amb la producció i comercialització dels seus forns, fonamentalment, i altres productes destinats a la restauració i la distribució, la meitat en exportacions. Entre els seus productes es troben des de cuines de reconeixement internacional com els Hermanos Torres a grans cadenes d’establiments. De cara a aquest any, la companyia preveu seguir amb el creixement de vendes i assolir els 13,5 milions. Ara està produint uns 2.100 dels seus forns a l’any, però en el seu pla de futur a tres anys espera arribar als 4.100 i aconseguir un volum de transaccions que li permeti assolir els 20 milions d’euros en vendes.

El director general de la companyia, Alex Vidal, explica que l’empresa forma part del grup Distform i el 2011 va nàixer Mychef per donar valor afegit al forn. “Va suposar un canvi radical en el model de negoci i vam crear amb deu persones un equip d’enginyeria i investigació i desenvolupament”. El grup Distform va assolir una facturació de 21,5 milions l’any passat i compta amb 140 treballadors, la meitat dels quals formen part de la plantilla de Mychef. El 50 per cent de les vendes de la firma especialitzada en forns arriba de les exportacions. Els seus màxims mercats es troben a Europa, en països com França, Alemanya, Polònia o Itàlia, però també a Àsia, com és el cas de Corea del Sud. Compta amb personal propi en diferents països, com per exemple l’equip de cinc persones que té a França.

Alex Vidal explica que l’atractiu dels seus productes per al client, que valora la robustesa i el servei tècnic, també busca altres coses, com el disseny. Apunta que un dels seus punts forts és poder oferir als clients un sistema d’injecció amb un nivell de vapor molt superior i que permet cuinar fins a cinc vegades més ràpid. Permet, a més a més, la utilització del producte en remot i l’estandardització del seu ús en el cas de cadenes d’establiments, la qual cosa representa garantir el mateix plat amb les mateixes característiques en tots. Entre els seus clients, Vidal cita casos com la cadena Faborit de Barcelona, Baleària, els Hermanos Torres o la cadena de distribució Esclat.

De cara al futur, la companyia està treballant en una ampliació, perquè les instal·lacions de Torrefarrera que comparteix amb Distform s’estan quedant petites. Compta ja amb un terreny adjunt de la seua propietat i preveu que en el termini entre dotze i divuit mesos construir una nova nau. Alex Vidal estima que la inversió es podria situar en una forquilla entre el milió i el milió i mig d’euros. A les seues instal·lacions actuals compta amb un sistema de premuntatge, amb peces preparades per a la seua utilització quan sigui necessari. Això li permet que pugui fabricar un forn tipus en un termini d’entre 2,5 i 3 hores, encara que els més grans poden requerir més temps.