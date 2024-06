El president de la Generalitat, Pere Aragonès, inaugurarà la Trobada Empresarial al Pirineu

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, obrirà la 35a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu el pròxim 13 de juny a les 15:30 hores a La Seu d’Urgell. L’acte inclourà un diàleg entre el president de la Generalitat i el periodista Josep Puigbó, amb el qual començaran dos dies de ponències i taules rodones sobre política, economia i empresa sota el fil conductor ‘Liderant amb propòsit’. També acompanyaran al president de la Generalitat a l’acte de benvinguda l’alcalde de La Seu d’Urgell, Joan Barrera, i el president de la Trobada Empresarial al Pirineu, Josep Serveto.

La Trobada Empresarial al Pirineu se celebrarà els dies 13 i 14 de juny al Palau Municipal d’Esports de La Seu d’Urgell. L’exprimer ministre italià Enrico Letta, l’expert en ciberseguretat Chema Alonso, el professor d’Economia Xavier Sala i Martín, i el coach motivacional i escriptor Luis Galindo, són alguns dels ponents que compartiran amb els assistents experiències, coneixements econòmics, estratègies de lideratge empresarial i perspectives de futur, juntament amb representants d’empreses líders lleidatanes, nacionals i internacionals –com el conseller delegat de MERLIN Properties, Ismael Clemente, i el president d’Enagás, Antonio Llardén–, acompanyats d’una gran presència institucional.

El ministre d’Indústria i Turisme, Jordi Hereu, també impartirà la conferència ‘Liderant la transformació industrial i el turisme del futur’, i la cloenda serà a càrrec del cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot. Els assistents també podran participar, un any més, en la votació del Baròmetre de la Trobada Empresarial al Pirineu, un termòmetre per a analitzar la visió econòmica, horitzons de creixement, facturació i contractació del teixit empresarial dels Pirineus, i també per a conèixer el seu prisma sobre qüestions d’actualitat.

La Trobada Empresarial al Pirineu reuneix cada any a centenars d’empresaris, consolidant-se com una de les reunions empresarials de més rellevància que se celebren a Catalunya i Andorra, sumant més de 500 ponents i 10.000 persones inscrites en els seus 35 anys d’història. L’any passat va registrar més de 700 assistents, un rècord absolut de l’històric del certamen que aquest 2024 es vol superar.