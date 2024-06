Europa imposarà aranzels del 25% als cotxes elèctrics xinesos

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els aranzels que la Unió Europea imposarà a les importacions de vehicles elèctrics de bateria (BEV) rondarien el 25%, la qual cosa generaria més de 2.000 milions d’euros a l’any en recaptació al bloc, segons detalla una notícia publicada aquest dimecres pel diari britànic Financial Times. Així, la UE avança amb el seu pla d’imposar aranzels a les importacions d’automòbils elèctrics produïts a la Xina malgrat les advertències d’Estats membre com Alemanya, el canceller de les quals, Olaf Scholz, advertia del risc de començar una guerra comercial amb Pequín. Segons la mateixa publicació, la Comissió Europea notificarà als fabricants d’automòbils aquest dimecres que aplicarà provisionalment aranzels addicionals de fins el 25% als vehicles elèctrics xinesos importats a partir del proper mes, segons persones familiaritzades amb la decisió citades pel diari. Brussel·les afirma que els fabricants xinesos de vehicles elèctrics es beneficien de subsidis que soscaven els seus rivals europeus.

Aquests aranzels, d’altra banda, són defensats per països com França i Espanya, i s’espera que recaptin "milers de milions d’euros anualment" per al pressupost de la UE a mesura que creixin les vendes de vehicles elèctrics xinesos a Europa. El diari britànic destaca que Pequín ja ha advertit que prendrà represàlies per persuadir els països de la UE perquè s’oposin als nous aranzels, que s’afegirien als aranzels existents del 10% al bloc. Del seu costat, la Xina ja està aplicant un aranzel del 15% als vehicles elèctrics europeus. Mentre tant, Alemanya, Suècia i Hongria han dit que no aproven la mesura per temor de represàlies xineses, assenyala el rotatiu.

Aquests aranzels quedarien molt per sota del 100% que el mes passat va anunciar els Estats Units per a les importacions de vehicles elèctrics que arribessin al seu país. El govern de Joe Biden va informar que aquests impostos passarien del 25% el 100% quadruplicant-se així la seua recaptació.