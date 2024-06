Quatre sectors industrials causen 19 milions de morts a l’any a tot el món, segons l’OMS

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Segons un recent informe de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), quatre sectors industrials —combustibles fòssils, alcohol, tabac i aliments ultraprocessats— són responsables de 19 milions de morts anuals a nivell mundial, amb 2,7 milions d’aquestes morts a Europa. Aquests sectors no només afecten negativament la salut a través dels seus productes, sinó que també obstaculitzen les mesures per controlar-ne el consum.

Impacte de les indústries en la salut pública

L’estudi, elaborat per l’oficina regional de l’OMS a Europa, destaca que aquestes indústries dificulten la prevenció de malalties no transmissibles, com problemes cardiovasculars, càncer i diabetis. Aquestes malalties són les principals causes de morts prematures i discapacitat a la regió.

"Quatre indústries maten 7.000 persones a Europa cada dia", va afirmar Hans Kluge, director regional de l’OMS per a Europa, al presentar l’informe. Kluge va subratllar que aquestes indústries "bloquegen regulacions que protegirien a la ciutadania de productes perjudicials".

Tàctiques de les indústries per bloquejar regulacions

L’informe denuncia diverses pràctiques d’aquestes indústries per evitar la implementació de regulacions que podrien afectar els seus beneficis econòmics:

Pressions per bloquejar etiquetes informatives: les indústries han intentat impedir la col·locació d’etiquetes que informin sobre els efectes negatius en la salut en productes com el tabac i certs aliments.

Difusió de desinformació: utilitzen mitjans de comunicació per difondre informació enganyosa.

Publicitat dirigida a nens i adolescents: fan campanyes publicitàries que afecten els grups més vulnerables en què promouen el consum de productes nocius.

Aquestes tàctiques tenen com a resultat no només l’augment de beneficis per a les indústries, sinó també un empitjorament de la salut pública i la creació d’obstacles per a les polítiques de prevenció, segons l’OMS.

Concentració de poder i obstrucció de regulacions

L’informe destaca que la concentració empresarial en aquests sectors, que formen grans consorcis transnacionals, els atorga un poder significatiu per influir en contextos polítics i legals. Això els permet obstruir regulacions que podrien reduir els seus marges de beneficis.

L’OMS Europa ha expressat el seu compromís de treballar amb els responsables polítics per enfortir les tàctiques que protegeixin la població de la influència perjudicial d’aquestes indústries. "L’OMS Europa treballarà amb els responsables polítiques en l’enfortiment de tàctiques que els protegeixin contra la perjudicial influència de les indústries", va afirmar Kluge.

Crida d’atenció als governs europeus

L’informe és una clara crida d’atenció als governs europeus perquè implementin mecanismes que identifiquin i gestionin els conflictes d’interessos, protegint així les polítiques públiques de la interferència d’aquestes indústries.

Prevalença de malalties no transmissibles a Europa

Les malalties no transmissibles són responsables del 90 % de les morts a Europa. La regió presenta els nivells més alts de consum d’alcohol i de tabaquisme entre adolescents, i el sobrepès i l’obesitat afecten el 60 % dels adults i gairebé un de cada tres nens. Tres de cada quatre morts per malalties no transmissibles es deuen a problemes cardiovasculars, càncer, diabetis o malalties respiratòries cròniques.