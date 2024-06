Cau de nou la venda de bicicletes, amb un preu mitjà per sobre dels 1.000 euros

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La indústria de la bicicleta a Espanya va reduir la seua facturació per segon any consecutiu amb 2.475 milions d’euros el 2023, un 8,79 per cent menys que l’exercici anterior, i es van vendre 1.220.963 bicis, un 10 per cent menys, segons l’informe anual publicat per l’Associació de Marques i Bicicletes d’Espanya (AMBE). Després de tres anys de facturació rècord, la venda de bicicletes es va situar en nivells anteriors a la pandèmia mentre que la facturació va superar les xifres prèvies gràcies a l’empenta de la bicicleta elèctrica.

Segons aquest informe, malgrat la reducció en les vendes, la producció de bicicletes a Espanya va registrar el seu tercer millor any de la sèrie històrica, amb 301.100 bicicletes produïdes per valor de 245,5 milions d’euros només el 2023, i amb nivells d’ocupació similars als de l’exercici anterior.

Si comparem les dades amb 2019, la facturació del sector de la bicicleta a Espanya el 2023 va ser un 32,3 per cent superior a l’any de referència previ a la pandèmia. Tanmateix, respecte a 2022, la facturació del sector es va reduir un 8,79% amb un impacte en totes les categories, però especialment en bicicletes (-10,44%), eines (- 8,28%), components (-7,69%), cascos (-6,79%) i tèxtil (-6,13%).

L’elèctrica s’ha tornat a situar entre les categories de bicicletes que millor evolucionen en registrar un augment de venda d’unitats del 2,28 per cent en comparació amb l'any anterior, superant les 241.000 unitats venudes. Tanmateix, registra un descens en la facturació de l’11,32 per cent a causa de la seua reducció del preu mitjà. A més, es tracta del quart any consecutiu en el que les elèctriques se situen com a categoria líder en facturació de bicicletes (45,2%), seguida per la categoria de muntanya, que registra un 26,3% de quota de mercat en valor.

Per categories de bicicletes elèctriques, la bicicleta elèctrica de muntanya (141.175 unitats), elèctrica urbana (62.630 unitats) i bicicletes elèctriques de passeig (22.858 unitats) són les més populars. Destaca l’augment de venda de bicicletes elèctriques de càrrega (e-cargo bikes) fins gairebé assolir les 2.500 unitats venudes el 2023. Completen la taula les 9.943 bicicletes elèctriques de carretera i 2.488 bicicletes de gravel venudes l’últim any.

La bicicleta de muntanya, tant elèctrica com convencional, continua sent la bici més popular a Espanya amb 500.000 unitats venudes el 2023, de les quals més de 140.000 van ser elèctriques. Tanmateix, la categoria de bicicleta de muntanya convencional va registrar el descens més gran en venda d’unitats en passar de les 468.000 unitats venudes el 2022 a gairebé 360.000 el 2023. Es tracta d’un descens del 23,08% que situa a la bicicleta de muntanya convencional per darrere de la categoria de bicicleta de nens (362.100) en unitats venudes.

D’altra banda, la suma de bicicletes urbanes i bicicletes de passeig (elèctriques i convencionals), situen a aquestes categories per sobre de les 200.000 unitats venudes a Espanya el 2023. "L’absència d’incentius fiscals per adquirir una bicicleta o d’ajuts a la compra de bicicletes a nivell estatal, com en altres països del nostre entorn, llasta la demanda de bicicletes i bicicletes elèctriques al nostre país. Això té un impacte directe al sector i l’ocupació", va dir Jesús Freire, secretari general d’AMBE.

Preu mitjà estabilitzat

Quan al preus mitjans de les bicicletes venudes a Espanya, el 2023 es va situar per sobre dels 1.000 euros per segon any consecutiu, assolint els 1.139,15 euros davant els 1.120,7 euros de 2022. Suposa un increment del preu de l’1,65%, situant-se pràcticament a la meitat de l’IPC d’Espanya el 2023 (3,1%).

Entre les categories que registren un descens més gran en el preu mitjà se situen les bicicletes elèctriques amb un preu mitjà de 2.549 euros i un descens del 13,3%, les urbanes, amb un preu de 254 euros i un descens del 16,72%, i la categoria gravel amb una reducció del preu del 10%, assolint els 1.427 euros. La categoria de bicicletes de muntanya augmenta el seu preu fins assolir els 997 euros (+7,55%) i de carretera, els 2.645 (+4,57%), registrant els increments més grans en preu mitjà.