Els líders d’Enagás i Merlin creuen que Espanya pot ser una "potència" en centres de dades

El president d’Enagás, Antonio Llardén, i el conseller delegat de Merlin, Ismael Clemente, han coincidit a assenyalar que Espanya pot ser una "potència" en arxivament de dades amb la construcció de centres de dades. Ho han dit aquest divendres en una taula rodona en el marc de la 35 Trobada Empresarial al Pirineu que se celebra des d’aquest dijous a La Seu d’Urgell. Clemente ha assegurat que a Espanya "li interessa" ser una potència en aquest camp i ha celebrat que aquest interès general coincideix amb els interessos de l’empresa, que està invertint en aquest tipus d’actius.

Llardén ha destacat que Espanya pot ser un dels països on s’instal·lin més centres de dades per la baixa densitat de població i la capacitat de produir energia elèctrica a baix cost. Ambdós directius també han coincidit a assenyalar que entre la rendibilitat i el propòsit empresarial, els inversors sempre demanen rendibilitat, encara que Llardén ha puntualitzat que "una part important" té exigències en ESG.

Sobirania energètica

Llardén ha explicat que després de la invasió russa d’Ucraïna, Europa va crear una política energètica comuna per primera vegada i que estava basada en la sobirania energètica, la seguretat de subministrament i uns preus raonables. Ha afegit que, a més, Europa s’ha adonat que "ha de ser menys ingènua i ha de ser conscient que aquests processos no poden destruir la indústria" local. Preguntat per l’hidrogen verd, ha recordat que el procés de descarbonització contempla l’electrificació, una cosa que provoca la necessitat d’incrementar les energies renovables, i ha subratllat que és imprescindible augmentar la instal·lació de fonts d’aquest tipus d’energia.

Impuls de l’estalvi privat

Clemente ha destacat la necessitat d’incrementar l’estalvi privat perquè es destini a les empreses espanyoles i "intentar tenir més sobirania a la presa de decisions a nivell nacional". Ha explicat que el sector immobiliari espanyol està cada vegada més en mans d’estrangers i que és "un problema de tot Espanya", ja que, segons ell, mai no s’ha volgut impulsar aquest estalvi privat i s’ha destinat tot al sistema públic de pensions i els dipòsits bancaris. Preguntat per la càrrega impositiva a Espanya, ha dit que és "normal, com la de molts altres països" i que la diferència es troba en com es recapten aquests tributs.