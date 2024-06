L'economia catalana creix per sobre de l'espanyola

L’economia catalana va créixer un 0,7% entre gener i març i va situar l’increment interanual en el 2,5%, segons les dades confirmades per l’Idescat. Es tracta d’una dècima menys, tant a nivell intertrimestral com interanual, de les xifres estimades pel mateix organisme el 8 de maig passat. Aquest increment del PIB s’explica per l’evolució de la demanda interna, que va créixer un 2,2% com a conseqüència de l’evolució de les administracions públiques (4,4%) i del consum de les llars (2, 3%). En termes intertrimestrals, el creixement del 0,7% és equivalent a la dada espanyola i quatre dècimes més que la taxa de la UE-27 (0,3%), mentre que en termes interanuals, se situa una dècima per sobre de la mitjana espanyola (2,4%) i dos punts per sobre de la UE-27 (0,5%).

La demanda interna és el component que més va contribuir al creixement de l’economia catalana en el primer trimestre, amb una variació del 2,2%, la mateixa que en el trimestre precedent. El consum de les llars va augmentar un 2,3%, set dècimes més que en el trimestre anterior, i el de les administracions públiques un 4,4 per cent, dos dècimes més que l’últim trimestre del 2023.Des del punt de vista de l’oferta, tots els sectors van mostrar evolucions positives de l’activitat. La indústria va obtenir un creixement del 4,4% i l’agricultura un 5,5%, després de dos anys i mig amb taxes negatives. Els serveis van augmentar un 2,2% i la construcció, un 1,3%. Pel que fa al sector exterior, les exportacions totals a l’estranger van presentar una variació interanual del -0,4%, amb una reducció davant del trimestre anterior (3,1%).

El consum de les llars va augmentar entre el gener i el març un 2,3% i el de les administracions, un 4,4%

En un altre ordre de coses, el deute del conjunt de les administracions es va elevar en el primer trimestre al 109% del PIB, 1,3 punts per sobre del tancament del 2023, en tant que l’import va marcar un nou rècord en 1,613 bilions d’euros, després que l’endeutament de l’Estat i les autonomies assolissin màxims històrics.