Lleida registra de mitjana 18 accidents laborals al dia

Els accidents laborals es van incrementar a la província de Lleida un 6,38 per cent entre el gener i l’abril en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Segons les dades publicades pel ministeri de Treball i Economia Social, durant el primer quadrimestre d’aquest 2024 es van comptabilitzar a la demarcació un total de 2.202 sinistres durant la jornada de treball, la qual cosa equival a una mitjana d’uns 550 mensuals o 18 diaris.

El gruix d’aquests accidents va ser de caràcter lleu, 2.186 del total, però també se’n van produir 12 de greus, xifra un 14% inferior a la registrada entre gener i abril del 2023, i quatre que van resultar en la mort del treballador, un més que l’any anterior. Dos d’aquests sinistres amb resultat fatal es van produir durant la jornada, i els altres dos in itinere, és a dir, mentre l’empleat anava o tornava del seu lloc de treball. Segons destaca el departament de Treball, la major part dels accidents mortals es produeixen per infarts i vessaments cerebrals, accidents de trànsit, cops resultat d’una caiguda del treballador o atrapaments i amputacions.Per sectors, la indústria manufacturera va ser a Lleida la que més sinistres va registrar (455), seguit del de la construcció (282), el comerç (277) i l’agricultura (189).A nivell estatal els accidents amb baixa laboral es van incrementar un 3,1% fins al mes d’abril en relació amb el mateix període del passat 2023, fins a un total de 199.195. D’aquests, 242 van acabar amb la mort del treballador, 12 més que en el mateix període del 2023, la qual cosa en termes relatius implica un augment del 5,2%.El sindicat UGT va titllar aquest panorama d’“alarmant” i va assegurar que s’ha d’impulsar un pla de xoc contra la sinistralitat laboral a la taula de diàleg social. Per a l’organització que dirigeix Pepe Álvarez, resulta essencial negociar canvis normatius en matèria de prevenció de riscos laborals per tal d’adaptar la llei a les noves realitats del món del treball, però també, en vista de les xifres, acordar mesures urgents que frenin aquesta “xacra”.