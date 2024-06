CriteriaCaixa preveu arribar a un valor de 40.000 milions el 2030

CriteriaCaixa, braç inversor de la Fundació La Caixa, va presentar ahir el seu pla estratègic per a 2025-2030, que fixa com a objectiu augmentar el valor brut dels actius fins als 40.000 milions, un 48% més. El nou full de ruta contempla incrementar fins als 700 milions el dividend anual de la Fundació La Caixa i desplegar una “àmplia reestructuració” del negoci immobiliari. “Volem donar un impuls a les nostres inversions industrials i financeres”, va dir el president de Criteria-Caixa, Isidre Fainé. Per a això, fonts de la Fundació La Caixa van remarcar que en els propers anys se centraran en empreses estratègiques i capdavanteres de l’Estat, reforçant la seua presència en companyies com Naturgy o Telefónica. En els últims mesos CriteriaCaixa ha entrat a ACS, Colonial o Puig.