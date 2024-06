La patronal càrnia reclama que la CE negociï amb la Xina per evitar una guerra comercial al sector porcí

detail.info.publicated ACN

La patronal càrnia Anafric ha demanat al govern espanyol que forci la Comissió Europea (CE) a negociar amb la Xina per evitar una guerra comercial al sector porcí. La Xina va anunciar ahir dilluns que obria una investigació per "competència deslleial" de les importacions europees de porc, pocs dies després que Brussel·les hagués comunicat la seva intenció d'imposar aranzels als cotxes elèctrics xinesos. El president d'Anafric, José Friguls, ha lamentat aquest "estira i afluixa" entre potències, ha recordat que Espanya és el primer exportador de carn de porc al país asiàtic (560.488 tones de carn i elaborats porcins per valor de 1.223 milions d'euros) i ha afirmat que la investigació 'antidumping' provocarà un "enorme perjudici econòmic".

La patronal càrnia indica que les empreses exportadores de carn de porcí tenen 20 dies per personar-se i registrar-se a la web del Ministeri de Comerç xinès i, a partir d'aquí, començarà una investigació exhaustiva que pot durar fins a un any i mig. "Mentre no s'imposin mesures provisionals per part de la Xina, el flux comercial hauria de seguir amb normalitat", ha avançat Friguls, que aposta per una "entesa" en les relacions comercials entre la Unió Europea i la Xina. En paral·lel, el sector porcí espanyol es posa a disposició de les autoritats xineses per compartir "tota la informació que sol·licitin".