La producció de fruita de pinyol augmenta un 10% en l’inici de la campanya

La producció de fruita de pinyol ha augmentat un 10% respecte al 2023 a l’inici de la campanya de fruita d’estiu, segons indiquen les dades que s’han presentat respecte a les previsions de collita que van començar el mes d’abril passat. En concret, segons ha informat el Ministeri d’Agricultura en un comunicat, la directora general de Produccions i Mercats Agraris, Ana Rodríguez Castaño, s’ha reunit aquest dimecres amb el sector fructícola per analitzar aquestes xifres a l’inici de la campanya de fruita d’estiu 2024, les quals indiquen que la producció de la campanya de fruita de pinyol (sense incloure la nectarina) arriba a 1.335.546 tones, la qual cosa suposa un increment del 10% respecte a l’any 2023. A més, aquestes dades constitueixen una pujada del 13% respecte a la mitjana de les últimes campanyes compreses entre l’any 2019 i 2023.

Recuperació de la cirera

Per productes, destaca especialment la recuperació de la cirera amb una producció del 46% superior a la campanya passada, que va patir importants pèrdues per les pluges del mes de maig-juny, mentre també es recupera la producció d’albercoc, amb un 36% més de producció que l’any passat.

Per la seua part el préssec, que inclou el paraguaià, augmenta un 11% la seua producció mitjana en comparació amb el període 2019-2023. D’altra banda, les comunitats autònomes amb millor previsió de collita de síndria i meló són Múrcia i la Comunitat Valenciana, que finalitzen la campanya d’hivernacle amb resultats positius respecte a anys anteriors.

Gran qualitat de les produccions

En resum, segons assenyala el Ministeri liderat per Luis Planas, la campanya de la fruita d’aquest estiu destaca per la "gran qualitat de les produccions des del començament de la comercialització", que s’ha avançat en regions com Múrcia, i que permet un desenvolupament "habitual" de la campanya. Així mateix, no ha estat condicionada, fins el moment, per adversitats meteorològiques extremes, tret d’en algunes zones a la producció de cirera, i és que en els anys anteriors, especialment 2021 i 2022, les collites van ser curtes a causa de les intenses i generalitzades gelades.

Finalment, després de l’intercanvi d’impressions sobre l’avenç de la campanya de les fruites d’estiu, el ministeri i el sector fructícola han assenyalat "la necessitat d’impulsar el consum de fruites i hortalisses", ja que s’han assolit els nivells productius i la qualitat esperada per a aquest any. En aquesta línia, la directora general de Produccions i Mercats Agraris ha remarcat "la prioritat de revertir la tendència a la baixa de consum de fruites i verdures a Espanya, i especialment, de les fruites d’estiu."