L'Audiència Nacional admet a tràmit la querella contra Naturgy per incrementar els preus durant la pandèmia

L'Audiència Nacional ha admès a tràmit la querella contra Naturgy per incrementar els preus durant la pandèmia. En l'auto, el magistrat indica que la querella de la Fiscalia té l'origen en la denúncia que va presentar l'associació de consumidors Facua, que considerava que la companyia elèctrica podia haver comès un delicte contra el mercat i els consumidors entre el març del 2019 i el desembre del 2020. Segons el document, en aquestes dates Naturgy va adoptar una estratègia de preus per sobre dels normals obtenint un benefici "injustificat" de 43,2 milions d'euros. En un comunicat publicat aquest divendres, Facua ha avançat que sol·licitarà personar-se com a acusació en la causa.