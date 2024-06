UP reclama "celeritat" a Acció Climàtica a l'hora de pagar l'ajut de l'oli

detail.info.publicated agències

Unió de Pagesos ha demanat aquest divendres "celeritat" al departament d'Acció Climàtica a l'hora de pagar els ajuts a les explotacions agràries amb superfícies d'olivera per compensar els efectes derivats del conflicte bèl·lic a Ucraïna l'any 2023. El sindicat ha fet aquesta petició una setmana abans que finalitzi el termini de pagament, que és el 30 de juny. En aquest sentit, l'ajut excepcional estava lligat a les mesures estatals de reforç a l'economia davant l'esclat de la guerra. La sol·licitud per optar a l'ajut -en forma de subvenció- es considera feta d'ofici amb la presentació de la DUN 2023.

Concretament, l'ajut a pagar és de 170 euros per hectàrea en superfícies de secà i de 240 euros per hectàrea en superfícies d'olivera de regadiu en l'àmbit dels pantans de Guiamets, Riudecanyes, Margalef i Siurana.

Amb tot, el sindicat remarca la "precarietat" en la qual es troben moltes explotacions de tot Catalunya, sobretot les que enguany afronten el tercer any consecutiu sense collita i, per tant, sense ingressos. La preocupació per la supervivència d’aquesta pagesia és "màxima", remarca UP.