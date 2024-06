S’acaben els ajuts per a la compra de cotxes elèctrics?

detail.info.publicated agències / Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La vigència del pla Moves 3 d’ajuts a la compra de vehicles electrificats finalitza el 31 de juliol, quan en aquests moments només queden per repartir uns 100 milions d’euros dels seus 1.200 milions i el cal veure si s’aprova abans d’aquesta data el programa que el substituirà o es farà més tard. Segons les últimes dades publicades per l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi Energètic (IDAE), coordinadora del programa que gestionen les comunitats autònomes, queden 131,27 milions pendents d’assignació, encara que la quantitat pot ser inferior perquè les dades es van actualitzant amb la informació que arriba de les autonomies. El Moves 3 va nàixer amb una dotació inicial de 400 milions, però després, davant del gran nombre de sol·licituds, es van fer dos ampliacions pressupostàries que van elevar la seua dotació fins 1.200 milions.

El programa anava a ser vigent fins el 31 de desembre de l’any passat, però el govern espanyol el va prorrogar al novembre set mesos més, fins el 31 de juliol. Les sol·licituds han duplicat amb escreix el pressupost ja assignats i sumen 1.551,83 milions. Quant al ritme d’execució, ja s’ha resolt la concessió d’ajuts per import de 617,9 milions, que constitueixen el 58 % del pressupost ja assignat a les comunitats. El Moves 3 va seguir uns altres dos plans anteriors d’ajuts per a la compra de vehicles elèctrics i instal·lació de punts de recàrrega, que van tenir una quantia menor.

El Moves 1, nascut el 2019, abans de la pandèmia quan no existien els fons de recuperació, va tenir una dotació de 45 milions i el 2, amb les seues ampliacions, va arribar als 93,86 milions, en aquest últim cas amb sol·licituds per un import que superava el pressupost. Ara el Moves 3 arriba a la seua fi i és sobre la teulada si hi haurà una continuïtat a aquesta ajuts i si serà immediata a la seua conclusió. Fonts del sector expliquen a EFE que la continuïtat seria molt important, ja que la desaparició d’ajuts per incentivar la compra de vehicles elèctrics provocaria una caiguda en les vendes, com ha passat a Alemanya, on en desaparèixer aquest any els ajuts el descens acumulat en la venda d’elèctric és del 18 % entre gener i maig, i del 30 % només al maig. Per això diuen que els nous ajuts, que no es volen "per a tota la vida", "quant abans estiguin, millor".

A més, a Espanya, l’objectiu de la qual és comptar amb 5,5 milions de vehicles electrificats (purs i híbrids endollables) circulant el 2030, la situació s’agreuja per l’escassa penetració del cotxe elèctric davant Europa i a què les vendes estan caient en aquest 2024. En el primer trimestre, la quota va ser d’un 10 %, pitjor que en el mateix període de 2023, i al maig les vendes de turismes elèctrics van caure un 11,9 %, fins les 9.180 unitats, el que suposa una quota del 9,65 % del total, gairebé dos punts percentuals menys que fa un any. En el cas de totes les tipologies de vehicles (turismes, dos rodes, comercials i industrials), la disminució al maig va ser del 17 %.

El sector està parlant amb els ministeris d’Indústria, Transició Ecològica i Hisenda per intentar fer veure la necessitat que hi continuï havent estímuls a la compra d’aquests vehicles, diuen fonts del sector, que reclamen ajuts directes que s’abonin en el moment de la compra i continuïtat entre les del Moves 3 i la de l’esquema o programa que la succeeixi.

Des de fora del sector hi ha també els qui mantenen arguments en contra que el nou Moves s’anunciï amb molta anticipació, ja que l’expectativa d’un nou pla podria fer que el sol·licitant considerés més favorable el nou i no s’esgotessin les quantitats disponibles de l’anterior.