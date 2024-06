El preu de la terra de les finques de fruiters de regadiu de Lleida es manté estable

El preu de la terra es va estabilitzar durant l’any passat a la província de Lleida, tant a les zones de regadiu com a les de secà, amb lleus o inexistents diferències de preu respecte al 2022, segons destaca l’estadística publicada per la conselleria d’Acció Climàtica.

L’informe situa la cotització mitjana ponderada d’una hectàrea de terra per a fruiters de regadiu a la demarcació durant l’any passat en els 26.745 euros, el mateix import que va marcar durant el 2022 i que, al seu torn, és un 6,36 per cent inferior al que es pagava per aquest tipus de terreny fa vuit anys, l’any 2016, quan l’hectàrea per a aquest tipus de cultiu arribava a marcar els 28.560 euros, segons les dades de la Generalitat. Per la seua banda, els terrenys de regadiu destinats a altres cultius van disminuir el preu fins als 24.120 euros per hectàrea, la qual cosa es tradueix en un descens de l’1,3 per cent respecte a un any enrere. Així les coses, el preu mitjà de l’hectàrea de terreny per a tots els cultius de regadiu va disminuir fins als 24.875 euros, 198 menys que el que costava un any enrere (-0,79%).Si parlem de terrenys de secà, al contrari, el preu mitjà de la terra per als arbres de fruits va experimentar un increment del 0,45 per cent, fins a assolir els 5.304 euros per hectàrea, el seu cost més elevat des de fa més d’una dècada, en concret des de l’any 2012, quan estava en els 5.359 euros, segons el mateix informe d’Acció Climàtica. Un augment dels preus van patir també els terrenys per a cultius de secà, com cereals, que van marcar de mitjana 6.626 euros per hectàrea, la qual cosa es tradueix en un increment del 0,29% respecte a l’any 2022. Per la seua banda, en el cas de l’oliverar no es van experimentar variacions de preu, i s’ha cotitzat de mitjana l’hectàrea de terra d’aquest cultiu a 6.656 euros, el mateix cost registrat dotze mesos enrere.En conjunt, el preu mitjà d’una hectàrea de terra per a ús agrícola a la província va assolir l’any passat els 13.393 euros, una xifra un 0,26 per cent inferior a la que marcava un any enrere. Aquesta estabilitat es produeix en un any que va estar marcat per la sequera i pels problemes que van haver d’afrontar molts dels productors del pla a causa de les restriccions d’aigua que van patir per part dels canals de reg, amb l’històric tancament del Canal d’Urgell, que va suposar una reducció de la producció d’un sector agrari ja penalitzat pels elevats costos.

A Catalunya les zones més cares són les que es dediquen a horta

En el conjunt de Catalunya hi va haver un descens del preu dels terrenys agrícoles. La cotització mitjana d’una hectàrea es pagava durant el 2023 a 11.466 euros, un 1,09 per cent inferior al 2022 o 127 euros menys. La diferència és més notable si parlem dels terrenys de cultiu de regadiu, que van descendir l’any passat un 9,05 per cent, passant dels 26.884 euros per hectàrea el 2022 als 24.449 euros. Tanmateix, també es dona el cas que a les zones de secà el terreny dedicat al cultiu de fruita seca va augmentar un 11,8 per cent, i va arribar fins als 18.482 euros per hectàrea. En el conjunt de Catalunya, la terra més cotitzada és la destinada a l’horta, amb 50.936 euros l’hectàrea, encara que aquesta es va pagar un 4,7 per cent més barata durant l’any passat que el 2022, i la que es dedica al cultiu de l’arròs, amb 29.590 euros per hectàrea, un 2,9 per cent més cara que un any enrere.