Montero anuncia la pròrroga del pla Moves 3 del vehicle elèctric fins a finals d'any

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts la pròrroga del pla d'ajudes a la compra de vehicles elèctrics Moves 3 fins al pròxim 31 de desembre. La iniciativa, que acabava a finals de juliol, busca donar-li vigència a la segona part de l'any per facilitar la compra de més cotxes i instal·lacions d'electromobilitat. Segons ha detallat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, després de la reunió setmanal de l'executiu espanyol, també s'ha aprovat una partida de 50 milions d'euros per ajudar a les empreses de transport de mercaderies i persones per carretera a renovar les seves flotes de vehicles pesants.