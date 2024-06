El Govern central deslliura de tributar les rendes més baixes

El Consell de Ministres va aprovar ahir un nou paquet anticrisi que prorroga moltes de les mesures actives per pal·liar la pujada del cost de la vida per la guerra d’Ucraïna. En matèria fiscal s’inclouen reduccions per a persones amb ingressos mitjans i baixos de fins a 22.000 euros bruts anuals. Així mateix, introdueix una modificació en la llei d’IRPF per plasmar-hi l’exempció de tributar a aquells que ingressin el salari mínim interprofessional (15.876 euros bruts a l’any).

En matèria energètica, les llars vulnerables que s’han beneficiat dels descomptes del bo elèctric podran seguir gaudint-ne fins al 30 de juny del 2025, malgrat que s’aniran normalitzant de manera gradual. També es manté, fins a finals d’any, la prohibició de tallar els subministraments bàsics en cas d’impagament a famílies vulnerables. A finals del 2023, el Govern espanyol va acordar una retirada gradual de la rebaixa dels impostos sobre l’electricitat i el gas. Tanmateix, d’aquí a final d’any encara és previsible que es produeixin moviments. A començaments d’any, l’IVA va passar del 5 per cent superreduït al qual estava al 10 per cent i havia de mantenir-se així durant tot 2024, sempre que el preu mitjà diari superés els 45 euros/MWh el mes anterior de facturació. Els baixos preus de la llum, tanmateix, van portar que l’IVA pugés ja al 21 per cent al febrer, abans de temps. Aquest mes de juliol, no obstant, el tipus tornarà a ser del 10 per cent, ja que al juny la mitjana del pool tancarà novament per sobre dels 45 euros/MWh.Fins a final d’any es va prorrogar també el pla Moves III.

Suprimit l’IVA de l’oli i els aliments fins al setembre

■ El Govern central va aprovar ahir la pròrroga de la supressió de l’IVA als aliments bàsics –pa, ous, verdures o fruita– i treure-l a l’oli d’oliva fins al 30 de setembre. A partir de l’octubre i fins al 31 de desembre, l’IVA dels productes bàsics serà del 2 per cent. Això es fa per complir les recomanacions de la Unió Europea d’anar retirant els estímuls aplicats per respondre a l’alça de la inflació per la guerra d’Ucraïna. La novetat més important d’aquest decret és que l’IVA de l’oli d’oliva, en què ja s’havia produït una rebaixa del 10 al 5 per cent, passarà al 0 per cent des de l’1 de juliol i fins al 30 de setembre. Després se situarà al 2 per cent fins al 31 de desembre. A partir d’aquí quedarà inclòs en el grup d’aliments bàsics, amb l’IVA superreduït al 4 per cent.