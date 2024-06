Més de 6.000 morosos deuen 15.240 milions a Hisenda

El nombre de grans morosos amb Hisenda (aquells que deuen més de 600.000 euros i els seus responsables solidaris) se situava al tancament del 2023 en 6.084, un 0,1% més que un any abans, dels quals només 1.052 eren persones físiques.

Segons les dades facilitades ahir per l’Agència Tributària, aquests morosos devien 15.237 milions d’euros, un 0,2% més que un any abans, tot i que una vegada eliminades duplicitats aquesta xifra queda reduïda a 12.620 milions, un 6,9% menys.L’hoteler i expresident del FC Barcelona Joan Gaspart i Roig Grupo Corporativo, empresa de Francisco Roig, expresident del València i germà de Juan Roig, propietari de Mercadona, han entrat a la llista de contribuents que deuen a Hisenda més de 600.000 euros, mentre que la presentadora Patricia Conde i Inversiones Ruiz Mateos en desapareixen.En concret, Roig Grupo Corporativo ha ingressat en la llista de morosos amb un deute de 9,4 milions d’euros, mentre que Gaspart ha entrat amb una d’1,3 milions.Per la seua part, la llista de morosos de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) a 31 de desembre de 2023 compta amb 50 persones físiques o jurídiques amb deutes o sancions pendents de pagament per un import total de 83,3 milions d’euros.El 2023, la xifra era de 41 deutors amb un deute de 73,8 milions, i el 2022 la xifra era de 51 deutors amb un deute total de 88,5 milions.Aquests deutes i sancions tributàries es refereixen a tributs propis o cedits, l’aplicació dels quals correspon a l’agència tributària catalana.La persona física o jurídica amb un deute de més import a l’ATC és Playbadalona, amb 9,3 milions d’euros, seguida de Rec Madral Companyia d’Aigües, amb 7,95 milions, i Riera de Cabanyes Companyia d’Aigües, amb 7,4 milions. Al darrere es troben Ana Maria Borrell Marin, amb un deute de 3,3 milions, l’empresa Moramar, amb 3,3 milions, i Montserrat Unanue Navarro, amb 3,2 milions.