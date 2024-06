El juny és el segon mes amb la llum més cara d'aquest any

El preu de l’electricitat en el mercat a l’engròs o pool, una de les referències per als consumidors amb tarifa regulada o PVPC, s’ha acostat aquest juny, de mitjana, als 56 euros/megawatt hora (MWh), la qual cosa converteix aquest mes en el segon més car de l’any, després del gener. Després d’aquest repunt, que tornarà l’IVA reduït del 10% a la factura elèctrica del juliol al cap de quatre mesos, es troba la progressiva normalització d’un pool que des del març havia vist els preus enfonsats davant de l’extraordinària generació hidràulica, eòlica i fotovoltaica d’aquesta primavera. Segons l’històric elaborat per Efe, a falta d’una sessió, el MWh acomiada el juny amb un preu mitjà de 56,01 euros, un 74% superior al registre del maig, quan l’electricitat va canviar de rumb i va començar a allunyar-se dels mínims històrics de les setmanes anteriors. Aquests 56,01 euros/MWh equivalen, de fet, a multiplicar per quatre la mitjana de 13,67 euros de l’abril, el nivell més baix mai vist en el mercat a l’engròs, operatiu des de l’any 1998. Amb tot, si es compara amb les dades de l’exercici anterior, el preu de l’electricitat, ha caigut al juny entorn d’un 40%.

Durant el mes de juny s’ha atenuat la freqüència amb què s’ha donat el fenomen de preus mínims horaris zero o negatius, que, fins a cert punt, preocupava els agents del sector elèctric tot i que sent conscients que la situació apuntava a ser conjuntural. Així, al juny només s’han vist nivells en negatiu en cinc sessions del pool, davant la vintena del mes d’abril.De moment, el preu mitjà de l’electricitat en el mercat a l’engròs del juny provocarà una baixada de l’IVA en la pròxima factura, que passarà, de nou, al 10%. Això serà possible a causa que el Govern de l’Estat va fixar aquest tipus reduït per a tot l’any, encara que va establir una excepció: quan la mitjana del pool no superés en un determinat mes els 45 euros/MWh, l’impost s’incrementaria en el següent fins al 21%.

La fotovoltaica repeteix com a líder del ‘mix’ de generació elèctrica

El sistema elèctric espanyol peninsular de Red Eléctrica reflecteix, fins a aquest divendres, que la solar fotovoltaica repeteix aquest mes com a primera tecnologia del mix de generació elèctrica, amb el 23,2% del total, un lideratge que va ocupar per primera vegada al maig. L’eòlica s’aferra a la segona posició mensual, amb el 21,2%, seguida de la nuclear, amb el 20,9%, i a la llunyania, la hidràulica, amb el 12,3%. En total, el conjunt de les renovables –eòlica, solar fotovoltaica, solar tèrmica, hidràulica, residus renovables i altres– ha estat el responsable del 61,2% de la producció elèctrica del juny.