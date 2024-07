El preu del lloguer bat un nou rècord a Barcelona, segueix pujant a Lleida i baixa en comarques de Ponent

El preu mitjà del lloguer a Barcelona es va enfilar un 9,7% anual en el primer trimestre i va marcar un nou màxim històric, fins als 1.193,41 euros, segons dades a partir de les fiances de lloguer de l'Incasòl. Si es compara amb el quart trimestre del 2023, l'increment és més moderat, de l'1,3%. Pel que fa el nombre de contractes a la capital catalana, va caure un 9,8% en relació al període entre gener i març del 2023, fins als 9.826 però va créixer un 15,2% si es compara amb el quart trimestre del 2023.

D'altra banda, a Catalunya, el preu mitjà del lloguer es va situar en els 868,85 euros, un 6,9% més que el mateix període de l'any passat i un 1,7% més que el quart trimestre del 2023.D'aquesta manera, el preu del lloguer a la ciutat de Barcelona continua la seva tònica ascendent i ja s'acosta als 1.200 euros al mes. De fet, és el setè trimestre consecutiu que el preu del lloguer a Barcelona se situa per sobre els 1.000 euros des que en el tercer trimestre del 2022 assolís els 1.066,68 euros.

Si s'analitza per districtes, en tots excepte tres, el preu mitjà del lloguer se situa per sobre els 1.000 euros. El més car és el de Sarrià-Sant Gervasi, amb 1.651,79 euros (+14,5%), seguit de Les Corts, amb 1.388,19 euros (+16,63%); l'Eixample, amb 1.349,88 euros (+11,15%) i Gràcia, amb 1.200,33 euros (+9,95%). Els únics que es mantenen per sota els 1.000 euros mensuals són Horta-Guinardó, amb 973,58 euros (+10,53%), Sant Andreu, amb 939,88 euros (+7%) i Nou Barris, amb 828,71 euros (+8,69%).

En total, a la ciutat de Barcelona, es van signar 9.826 contractes. El districte on se'n van formalitzar més va ser l'Eixample (1.897), seguit de Sarrià-Sant Gervasi (1.069), Sants-Montjuïc (1.062) i Sant Martí (1.052). Per contra, les xifres més baixes es van registrar a Les Corts (381), Sant Andreu (629) i Nou Barris (655).

Els preus pugen a totes les demarcacions

Pel que fa el lloguer mitjà a Catalunya, es va situar en els 868,85 euros, un 1,7% més que el trimestre anterior i un 6,9% més que en relació al mateix període del 2023. En totes les demarcacions, els preus van augmentar i la que va registrar els més elevats va ser la de Barcelona, amb 957,64 euros, és a dir, un 7,9% més que el primer trimestre del 2024. A resta de demarcacions es van situar per sota la mitjana catalana però també van patir increments dels preus mitjans dels lloguer.

A les comarques de Girona, el preu mitjà del lloguer es va situar en els 668,46 euros, un 5,4% anual; a les de Lleida en 502,90 euros, un 6,8% anual més i a les de Tarragona en 588,25 euros, un 4,6% més.

Segons les dades publicades aquest dilluns, en totes les comarques els preus pugen i només en sis es registren descensos interanuals: Garrigues, Lluçanès, Pla d'Urgell, Priorat, Ribera d'Ebre i Ripollès. Amb tot, el Barcelonès continua sent l'única comarca que se situa per sobre els 1.120 euros, mentre que d'altres del voltant se situen entorn a la mitjana catalana, com el Baix Llobregat (889,51 euros), el Maresme (867,81 euros) i el Vallès Occidental (857,80 euros).

Cau el nombre de contractes excepte a la demarcació de Lleida

Pel que fa el nombre de contractes signats a Catalunya, es va situar en els 34.503, un 5,4% menys que el primer trimestre de l'any passat. Per demarcacions, totes acumulen descensos interanuals excepte a la de Lleida.

A les comarques de Barcelona, es van formalitzar 25.389 contractes, un 8,5% menys; a les de Girona un total de 3.471, un 2,2% menys i a les de Tarragona 3.533, un 1,4% menys que el primer trimestre del 2023. En canvi, a les comarques de Lleida, es va registrar un increment del 3,9%, fins als 1.660 contractes.