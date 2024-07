Atento amenaça d'acomiadar el centenar de treballadors a Lleida

L’empresa de comunicació telefònica Atento, que compta amb una plantilla de 102 persones al centre que té a la ciutat de Lleida, ha plantejat a la totalitat dels empleats traslladar-se a altres ciutats per mantenir el seu lloc de treball o l’acomiadament, segons va denunciar ahir la presidenta del comitè d’empresa, de Comissions Obreres (CCOO).

Així ho va comunicar l’empresa als representants dels treballadors durant una reunió feta dilluns, en la qual la companyia va informar de la seua intenció d’aplicar una modificació dels articles 40 i 41 del conveni tant a Lleida com en uns altres cinc centres que la companyia té en altres punts d’Espanya. Pretén canviar els punts que afecten la mobilitat geogràfica i els horaris, segons van detallar les esmentades fonts. Van afegir que de moment l’únic que se’ls ha ofert és traslladar-se a Barcelona, València o Madrid per mantenir el seu lloc de treball o l’acomiadament.A la pràctica, aquesta decisió significaria el tancament del centre de treball ubicat a la capital del Segrià, va assenyalar la representant de CCOO, encara que l’empresa no ha arribat a comunicar-los de manera directa aquest punt. Per justificar els canvis, ha al·legat motius econòmics, asseguren les esmentades fonts, que denuncien que el que l’empresa pretén és “emportar-se els serveis que ofereixen un país llatinoamericà per abaratir costos”. Aquest diari va intentar sense èxit posar-se en contacte amb Atento per recollir informació dels seus plans.Les dos parts tornaran a reunir-se demà per continuar la negociació, però el sindicat ja ha deixat clar que rebutja de ple les intencions de la companyia. “El trasllat que ells proposen no és viable per a la majoria dels treballadors, atès que són centres que es troben molt lluny i la majoria dels empleats ja té la seua vida aquí”, va afirmar la representant dels treballadors, que va expressar la seua “preocupació” pel futur de les 102 famílies a les quals afecta aquesta situació.En total, aquests canvis incumbeixen a més de 550 treballadors, entre ells el centenar que estan ocupats al centre de treball que Atento té a Còrdova, va explicar el sindicat.