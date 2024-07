Pimec Lleida apressa a invertir en infraestructures per impulsar l'economia

El president de Pimec Lleida, Jesús Torrelles, i el seu secretari territorial, Miquel Àngel Torres, van fer ahir un balanç dels principals reptes i preocupacions a què s’enfronten els empresaris de la demarcació, però també les administracions. Per a Torrelles la inversió en infraestructures és una de les claus per al desenvolupament econòmic de Lleida i per això insta les administracions a posar els recursos necessaris. “La mobilitat, no només per Espanya, sinó cap a la resta de països d’Europa és fonamental per a les empreses”, va asseverar. Per aquest motiu va demanar centrar les inversions a millorar la xarxa de carreteres i la ferroviària. En aquest context, va reclamar donar l’impuls definitiu al polígon de Torreblanca, que va qualificar de “projecte tractor essencial per ampliar l’economia del territori”.

Quant a les inquietuds dels empresaris, la falta de mà d’obra, sobretot en aquells oficis més tradicionals o manuals, com electricistes, paletes o fins i tot personal de neteja, és un dels principals. “No es pot explicar com havent-hi a la demarcació uns 15.000 aturats hi hagi empresaris que no trobin mà d’obra” disponible, va lamentar Torrelles, que al seu torn va reclamar polítiques d’ocupació basades en les necessitats del teixit empresarial. En aquest sentit, va destacar que Pimec està traslladant a través del G-10 o del Fòrum Secore les necessitats del territori a la resta d’Espanya i també d’Europa.D’altra banda, la patronal de la petita i mitjana empresa, que aquest any celebra el seu cinquanta aniversari, celebrarà dimecres vinent un acte a la Seu Vella l’objectiu de la qual és analitzar les principals preocupacions dels empresaris lleidatà amb el president de Pimec, Antonio Cañete.