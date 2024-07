Arranca la vacunació contra la llengua blava al Pirineu

El departament d’Acció Climàtica ha engegat ja la campanya de vacunació massiva a bestiar d’oví i boví per frenar l’expansió de la malaltia de la llengua blava, que en aquests moments afecta una vintena de granges de vuit comarques de Girona, Barcelona i la Catalunya central. Encara que hi ha unes altres trenta explotacions sospitoses de patir la malaltia.

Les primeres dosis es van subministrar dimarts al Pla de l’Estany i la Garrotxa i ahir es va continuar al Lluçanès, Osona i el Ripollès. Així mateix també es van començar a distribuir dosis al Pirineu de Lleida. I és que el protocol estableix que s’ha de vacunar tots els animals de les comarques afectades, però també de les zones restringides, és a dir, aquelles que estan dins d’un radi de 100 quilòmetres. De fet, només se’n deslliuren la demarcació de Tarragona i les comarques lleidatanes del Segrià, el Pla d’Urgell i les Garrigues.Acció Climàtica ha fet una compra “d’urgència” de fins a 3 milions de vacunes que aniran arribant progressivament. Actualment n’hi ha de disponibles unes 200.000 que, segons va detallar la directora general d’Agricultura, Elisenda Guillaumes, es destinaran a les ovelles perquè són els animals que han mostrat “més simptomatologia”. En quinze dies n’arribaran 600.000 més i ja es podran començar a distribuir per a les vaques. A Catalunya hi ha una cabanya de 285.000 ovelles i 560.000 vaques. La Generalitat es fa càrrec del cost de la vacuna i la seua aplicació.

La malaltia no es transmet als humans i el consum de la carn i la llet és totalment segur

La propagació de la llengua blava preocupa el sector ramader per les repercussions econòmiques que poden derivar-se, sobretot quant a l’exportació d’animals. La malaltia, que transmeten algunes espècies de mosquit, afecta només remugants i no humans, per la qual cosa el consum de carn i llet és segur.