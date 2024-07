Brussel·les confirma aranzels de fins al 37,6% als cotxes elèctrics de la Xina per combatre la competència "deslleial"

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Comissió Europea ha anunciat aquest dijous la imposició d'aranzels de fins al 37,6% a les importacions de vehicles elèctrics procedents de la Xina per fer front a la "competència deslleial" del gegant asiàtic. En línia amb l'anunci del juny, Brussel·les imposarà aranzels del 17,4% a BYD -el major grup xinès-, del 19,9% a Geely i del 37,6% a SAIC, lleugerament per sota les taxes anunciades prèviament. Alhora, la Comissió fixa uns aranzels del 20,8% per a les companyies que han cooperat en la investigació però que no es van incloure dins la mostra analitzada, i del 37,6% a les que no van cooperar. Les mesures s'aplicaran de forma temporal durant els pròxims quatre mesos i es podran adoptar definitivament si els estats hi donen llum verda.

Els aranzels, que s'activaran aquest divendres 5 de juliol després de publicar-se al Diari Oficial de la Unió Europea, són el resultat d'una investigació de nou mesos impulsada per la mateixa Comissió Europea. D'acord amb les conclusions de l'executiu, els vehicles elèctrics procedents de la Xina es beneficien de "subsidis injustos" al llarg de tota la cadena de subministrament, generant "amenaces de danys econòmics" als productors de cotxes elèctrics de la Unió.

Segons dades recollides per Brussel·les, la quota de mercat de les importacions xineses manté una tendència a l'alça, amenaçant la indústria automobilística i més de 12 milions de llocs de treball (directes i indirectes). "La indústria europea ha de ser capaç de produir vehicles elèctrics dins la Unió i no dependre de les importacions xineses", assenyala la Comissió.

Malgrat la imposició d'aquests aranzels, des de l'executiu comunitari apunten que les converses amb el govern xinès s'han intensificat durant les darreres setmanes i que la voluntat de la UE és la de trobar una solució "compatible amb l'Organització Mundial del Comerç que adreci les preocupacions de la Unió". En aquest sentit, tant la Xina com les diferents empreses afectades poden presentar arguments i comentaris davant la Comissió durant els pròxims mesos.

Mesura temporal

Els aranzels anunciats aquest dijous estaran vigents, com a màxim, durant els pròxims quatre mesos. D'acord amb els procediments establerts, durant els pròxims dies s'obrirà un període de consultes amb les parts afectades i, un cop finalitzat aquest període, la Comissió Europea dissenyarà una proposta amb mesures definitives.

L'executiu presentarà el document final als estats membres, que validaran la proposta a menys que una majoria qualificada la rebutgi. A hores d'ara, estats com Alemanya o Suècia han expressat els seus dubtes sobre la mesura.

En cas d'obtenir el vistiplau majoritari dels vint-i-set, les mesures tindran una vigència de cinc anys, amb la possibilitat d'estendre's.

Reacció de la Xina

Arran del primer anunci emès el juny passat, la Xina va decidir obrir una investigació per "competència deslleial" en les importacions europees de porc. L'aplicació de nous aranzels tindria un impacte significatiu en la indústria càrnia catalana, ja que la carn de porc suposa el 42% dels productes del país que s'exporten a la Xina.