Els preus dels carburants pugen per segona vegada consecutiva després de l’operació sortida

Els preus dels carburants van pujar per segona setmana consecutiva després del pas de la primera gran operació sortida de l’estiu, amb el que la tendència setmanal ha canviat després de dos mesos de descensos en els seus costos i el dièsel ja és més car que fa un mes.

Passat el primer èxode vacacional, el gasoil, el carburant utilitzat per més de la meitat del parc circulant a Espanya, es va comercialitzar a 1,488 euros per litre de mitjana entre el 25 de juny i l’1 de juliol, un 1,22 % més que en el registre passat (1,47%), segons el Butlletí Petroler de la Unió Europea (UE) difós aquest dijous i que recull dades d’11.400 estacions de servei al país.

Així, el dièsel va registrar la seua segona setmana d’increments després de nou setmanes de caigudes i és més car que fa un mes en un 0,95 %, quan el litre costava 1,474 euros.

Al seu torn, la gasolina va assolir una mitjana d’1,621 euros el litre, un 0,31 % més que la setmana anterior, i va anotar el seu segon ascens consecutiu, després d’una tendència a la baixa que es va sostenir abans per set setmanes, des del 2 de maig.

Això suposa que, després d’haver-se executat la primera operació sortida del període estival, omplir amb gasolina un dipòsit de 55 litres costa de mitjana 89,16 euros i fer el mateix amb dièsel, 81,84.

Més cars que fa un any

Amb aquesta nova pujada de preus, la gasolina i el gasoil són, respectivament, un 1,89 % i un 3,55 % més costosos que en la primera setmana de juliol de 2023, període en què el preu de la primera era 1,591 euros per litre i del segon, 1,437.

Des que va començar el 2024 la gasolina s’ha encarit un 5,60 %, mentre que el dièsel és més barat ara en un 0,40 %.

Ambdós carburants es troben lluny dels preus de juny de 2022, quan la gasolina i el gasoil van arribar als seus màxims històrics en disparar-se per la guerra a Ucraïna.

El preu de la gasolina està un 16,49 % per sota del de llavors i el del gasoil és un 21,68 % inferior. Els costos dels carburants a Espanya continuen sent inferiors a la mitjana de la UE, on el litre de gasolina es va ubicar en la setmana més recent en 1,743, i el dièsel, en 1,627, un 0,46 % i un 0,68 % més cars que els preus comunitaris anteriors.

A més, els costos mitjans al país també estan per sota dels identificats en la zona euro, que són d’1,793 euros per litre en el cas de la gasolina i d’1,652, el dièsel.