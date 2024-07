Endesa preveu destinar 61M€ a la xarxa de distribució de la demarcació de Lleida pel trienni 2025-27, un 5% més

Fotografia de recurs on tècnics d'Endesa realitzen treballs en una línia d'alta tensióEndesa

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Endesa, a través de la seva filial e-distribución, preveu destinar 61 milions d’euros a la xarxa de distribució de la demarcació de Lleida pel període 2025-27, el que suposa un augment del 5% respecte al trienni anterior (2024-26). Al conjunt de Catalunya s’estima una inversió triennal de 884 milions d’euros, un 7% més.

Aquests recursos tenen l’objectiu de seguir reforçant la infraestructura elèctrica per facilitar la integració de les energies renovables, electrificar cases, empreses i ciutats i proporcionar un subministrament fiable i resilient, inclús davant de fenòmens meteorològics adversos. En aquest sentit, la inversió estimada pels pròxims tres anys està pendent de la concreció del nou marc regulador, que hauria de facilitar les inversions necessàries per a poder complir amb els objectius de descarbonització marcats a 2030.

De fet, la Companyia podria augmentar significativament el volum d’inversió pel proper trienni si el regulador estatal adaptés la legislació vigent per tal de maximitzar l’ús de la xarxa ja existent, així com la de nova creació. Això passa per simplificar i racionalitzar el procés de desenvolupament de la xarxa i donar certesa reguladora amb l’objectiu d’evitar colls d’ampolla en l’accés a la xarxa.

En total, Endesa preveu realitzar 1.148 projectes a tot Catalunya, els quals s’orientaran a incrementar la capacitat d’accés a la xarxa de distribució per a poder connectar parcs eòlics, solars i autoconsum; al reforç de la fiabilitat i a la qualitat de les seves infraestructures, i a la digitalització, que permet integrar nous serveis i fer-ne una gestió més eficient amb un benefici directe als 4,45 milions de clients que Endesa té amb contracte d’accés a les infraestructures energètiques de Catalunya.