ASAJA reclama que el sector agrari "quedi al marge" de la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores

ASAJA ha reclamat que el sector agrari "quedi al marge" de la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores. Segons el president de l'entitat a Lleida, Pere Roqué, és "impossible" aplicar la mesura durant una campanya per les característiques de producció i de maduració del fruit. Roqué ha fet aquestes declaracions en el marc de l'inici de la collita de la pera a Ponent amb una davallada del 30% de la producció en algunes varietats, sobretot en conference, per la falta de floració. Tot i això, el sector destaca una "bona comercialització" amb calibres "excepcionals". ASAJA reitera que fer fruita cada vegada "esdevé més complicat" per les dificultats administratives, la falta de mà d'obra i les limitacions de productes fitosanitaris.

Roqué ha apuntat que la fruita "no espera a ser collida" i que cal fer-ho en el moment òptim depenent de les demandes del mercat. Per això, Roqué ha explicat que en cas de reduir la jornada laboral dels temporers, els pagesos acumularien hores de feina que s'haurien de compensar amb la contractació de més treballadors en un context on falta mà d'obra. Tot plegat, el president d'ASAJA a Lleida calcula que suposaria un augment del 30% dels costos de producció.

Així mateix, Roqué ha demanat la dimissió de la ministra de Treball, Yolanda Díaz, per una "pressió" i "control" de la pagesia i ha posat d'exemple l'increment d'inspeccions a la zona del Baix Segre.

Floració desigual depenent de les varietats

Roqué ha exposat aquestes peticions durant la presentació de la campanya de la pera a Ponent, que dona el tret de sortida amb la collita de la varietat carmen i ercolini, seguida de la llimonera, la blanquilla i la conference.

Mentre que en les varietats com carmen, ercolini i llimonera es preveu que el nivell de producció sigui "normal", altres com conference i williams patiran un descens del 30% perquè en algunes explotacions l'arbre no ha tret flor i, per tant, el fruit no ha cuallat.

El coordinador de la Sectorial de la Fruita Dolça d'ASAJA Lleida, Jordi Vidal, ha explicat que actualment s'estan estudiant les causes d'aquest fet i, malgrat "no tenir-ne la certesa", ha apuntat a les altes temperatures de l'any passat i l'estrès hídric com a possibles opcions. Sigui com sigui, Roqué ha destacat que la comercialització "serà bona" perquè el calibre de les peres "és excepcional" després que els pagesos hagin fet una feina "important" en l'aclarida.

Quant a la mà d'obra, Roqué ha explicat que amb l'inici de la collita de la pera s'arriba al voltant dels 25.000 contractes en la campanya de la fruita a Lleida.

D'altra banda, Vidal ha traslladat la preocupació del sector davant les dificultats administratives i l'ús de productes fitosanitaris, així com les plagues de conills. De fet, Vidal ha alertat que hi ha arbres amb un "alt risc" de ser arrancats per la presència de conills a la zona.