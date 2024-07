Pagament de 293 milions dels ajuts de la PAC a explotacions

La Generalitat ha pagat a les explotacions agràries 292,8 milions d’euros dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) de l’any 2023. Són un total de 36.621 beneficiaris, a data de 30 de juny. A aquest import, cal sumar els 34,4 milions d’ajuts a la competitivitat, que són pluriennals i van condicionades a la realització de les inversions a subvencionar. Amb aquesta partida, el total d’ajuts de la convocatòria 2023 de la PAC assolirà els 326 milions, segons el Govern.

Del total ja abonat, 243 milions corresponen als ajuts directes finançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia Agrària (Feaga) i als ajuts a la sostenibilitat agrària del Contracte Global d’Explotació (CGE) inclosos en el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) 2014 -2022 i 2023-2027 finançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader) i el mateix departament, per import de 48.657.682 euros.

Els ajuts de competitivitat estan condicionats a inversions

La PAC consta de dos blocs d’ajuts anomenats pilars: el primer inclou els ajuts directes dissociats i els associats agrícoles i ramaders; i el segon pilar inclou els ajuts del PDR, entre els quals figura els corresponents al CGE. Els ajuts directes inclouen la renda per a la sostenibilitat que ascendeix fins als 122,14 milions d’euros; una ajuda redistributiva complementària per a les explotacions petites i mitjanes; de 31,34 milions i una ajuda complementària a la renda per a joves agricultors, de 5,73 milions.D’altra banda, es mantenen els ajuts associats agrícoles i ramaders pensats per fer front a les dificultats que puguin trobar en la millora de la competitivitat i sostenibilitat de les seues explotacions, va explicar la conselleria.