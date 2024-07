El 50% de les famílies de Catalunya assegura que arriba just a fi de mes i el 40% fa compres més petites per estalviar

detail.info.publicated europa press

El 50% de les famílies reconeix que arriba just a fi de mes i com a mesura d’ajustament pressupostari, el 40% fa compres més petites per controlar millor la despesa, segons es desprèn de les dades de la 5a edició del 'Baròmetre sobre l’evolució del tiquet de compra' elaborat per Aecoc Shopperview en col·laboració amb Gelt Solutions.

En concret, en un context marcat per la contenció de la despesa, l’estudi mostra una voluntat més elevada del consumidor per controlar el tiquet de compra. Per a això, el 40% dels consumidors comparà més vegades i farà compres més petites, amb una cistella mitjana per acte de compra de 17,1 articles el 2023, una xifra un 26% menor que el 2021.

La responsable d’estudis de Shopperview de Aecoc, Marta Munné, ha assenyalat que "el consumidor prova així de controlar millor el seu pressupost, buscant un consum més racional, planificat i de cistelles més petites."

Així mateix, la 13a edició del 'Baròmetre comportament i compra de consum' elaborat per Aecoc Shopperview indica que el 35% dels consumidors en gasta més en productes de gran consum que l’any passat i que cada vegada més consumidors aposten per la marca del distribuïdor.

La marca blanca fidelitza els consumidors

D’aquesta forma, la marca de la distribució està a més fidelitzant els seus clients, ja que 63% dels consumidors es mostra molt satisfet amb la compra d’aquest tipus de productes.

El 54% afirma que continuarà comprant majoritàriament els productes de la marca blanca que ha provat i li agraden, mentre que el 37% dels consumidors expressa la seua voluntat de combinar aquests productes amb aquells de la marca del fabricant que comprava anteriorment.

Respecte a les preferències de compra, l’estudi mostra canvis en l’elecció de l’establiment. Així, el 51% dels consumidors diu que ara va més a botigues en les quals predomina la marca de la distribució, mentre que el percentatge de compradors que està molt satisfet amb aquest tipus d’establiments creix fins el 74%.