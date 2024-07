El govern espanyol es reuneix amb representants del sector de la carn de porc davant els possibles aranzels de la Xina

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital Alcoletge detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La secretaria d'Estat de Comerç, Amparo López, s'ha reunit aquest dilluns amb representants del sector de la carn de porc per abordar, entre altres, els possibles aranzels per part de la Xina. El govern espanyol ha assegurat en un comunicat que vol evitar una "escalada" de mesures proteccionistes i s'ha compromès a protegir els interessos de les empreses de la indústria càrnia. Per aquest motiu, ha considerat "essencial" mantenir la via de la diplomàcia "al més alt nivell" per defensar les "inquietuds" del sector. La reunió arriba després que la Xina hagi iniciat una investigació per "competència deslleial" de les importacions europees de porc, pocs dies després que Brussel·les hagi avisat que imposarà aranzels als cotxes elèctrics xinesos.

El govern espanyol ha lamentat que la Xina hagi iniciat aquesta investigació i ha defensat que les mesures 'antidumping' són per "defensar" la producció dels estats, no pas per utilitzar-se com un "instrument de pressió".

En el comunicat, el Ministeri d'Economia també ha recordat que l'Estat és el principal exportador de productes porcins de la UE, amb vendes a l'exterior que van arribar a superar els 2.440 milions d'euros en els quatre primers mesos del 2024 i els 7.500 milions en el conjunt del 2023.

A la trobada d'aquest dilluns hi han assistit directius de l'Associació Nacional d'Indústries de la Carn d'Espanya (ANICE), l'Associació Empresarial Càrnia (Anafric), la Federació Empresarial de Carns i Indústries Càrnies (FECIC) i l'Organització Interprofessional Agroalimentària del Porcí de Capa Blanca (Interporc).