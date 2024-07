Recomanen augmentar la vigilància en grip aviària

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) ha recomanat augmentar la vigilància a causa dels casos de grip aviària, encara que ha apuntat que els virus circulen en nivells baixos entre les poblacions d’aus silvestres de tota la Unió Europea i de l'Espai Econòmic Europeu (UE/EEE).

En aquest sentit, l’ECDC ha recordat que, als Estats Units, recentment s’ha observat la transmissió de virus d’influença aviària altament patògens HPAI A(H5N1) en bestiar lleter i s’han reportat quatre casos d’influença aviària humana entre treballadors agrícoles exposats al bestiar des d’abril de 2024.

Malgrat que la transmissió d’animals infectats a humans "continua sent un esdeveniment poc comú", els virus d’influença aviària poden propagar-se a animals salvatges, de granja i domèstics, "la qual cosa provoca infeccions i brots en ocells de corral i, ocasionalment, en mamífers", assenyala el Centre.

"Mentre seguim de prop la situació actual de la grip aviària, tant a la UE com en la resta del món, hi ha motius per a una conscienciació més gran, però no para una preocupació més elevada. L’ECDC manté el seu compromís de donar suport a les mesures adoptades per les autoritats nacionals dels Estats membres de la UE. No s’ha de subestimar aquesta amenaça per a la salut humana, i és important que ens mantinguem alerta i siguem proactius en la nostra col·laboració conjunta ", ha afirmat la directora de l’ECDC, Pamela Rendi-Wagner.

Fins al moment no s’ha registrat cap infecció pel virus de la grip aviària A(H5N1) en humans en la UE/EEE. Tanmateix, l’ECDC adverteix sobre la importància de continuar conscienciant els professionals sanitaris, tant a nivell d’atenció primària com a|com secundària, sobre la possibilitat de trobar-se amb casos humans d’infecció.

Per això, l’ECDC està implementant una estratègia integral per donar suport a la detecció primerenca i la contenció de possibles casos humans a la UE. "És important assenyalar que actualment el risc d’influença zoonòtica, és a dir, infeccions humanes, per a la UE/EEE continua sent baix per a la població general i de baix a moderat per a les persones exposades per raons laborals o d’un altre tipus", assenyalen des del Centre.

Recomanacions

Així, l’ECDC ha estat duent a terme iniciatives per abordar l’amenaça potencial de la grip aviària per a la salut humana i ha elaborat diversos documents d’orientació i informes en els últims mesos sobre proves d’individus exposats, vigilància, investigació de brots i opcions de salut pública per a la resposta.

En una guia de vigilància actualitzada recentment per al període d’estiu, l’ECDC recomana reduir el llindar per a les proves de detecció de la grip aviària en humans, inclòs l’ús d’un enfocament basat en el risc per a les persones asimptomàtiques exposades. També recomana realitzar proves de detecció de la grip a tots els casos hospitalitzats a causa de símptomes compatibles amb la grip aviària i continuar investigant les mostres positives per a la grip A que siguin negatives per al virus de la grip estacional.

Les mesures de bioseguretat i protecció personal establertes en els llocs de treball i recreatius amb un risc més elevat de grip aviària "continuen sent crucials per minimitzar el risc d’esdeveniments de contagi als humans", apunta l’ECDC, que afegeix que "aquestes mesures de protecció han de complir-se en la mesura més estricta possible".

Així mateix, l’ECDC recorda que ha reforçat el seu suport als països de la UE en matèria d’activitats de laboratori sobre la grip aviària zoonòtica, inclòs el suport a la preparació dels laboratoris per detectar i caracteritzar els virus de la grip zoonòtica. L’ECDC també ofereix proves centralitzades a la UE i una caracterització addicional de mostres humanes que se sap o se sospita que contenen un virus de la grip aviària.

A més dels seus socis nacionals a la UE i l’EEE, l’ECDC continua monitorant de prop la influença aviària a la UE i a nivell mundial juntament amb l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, per les seues sigles en anglès), i en estreta col·laboració amb altres agències rellevants de la UE com l’Agència Europea de Medicaments (EMA, per les seues sigles en anglès) i l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU OSHA, per les seues sigles en anglès), així com organitzacions internacionals com l’Organització Mundial de la Salut i els principals Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC, per les seues sigles en anglès).

Per tot això, l’ECDC assegura que es compromet a mantenir una alta vigilància per garantir la seguretat del públic respecte al risc per als humans de la influença aviària i continuarà brindant actualitzacions i orientació segons sigui necessari i d’acord amb la situació epidemiològica.