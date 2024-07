Pimec alerta dels efectes de l'opa sobre el Sabadell

Una possible fusió entre BBVA i Banc Sabadell tindrà un “impacte significatiu” en la competència del sector bancari i afectarà “negativament” les empreses, sobretot les pimes, segons un estudi de la patronal Pimec.

El document xifra entre 7.685 i 10.567 la pèrdua d’ocupació a l’Estat, entre un 40 i un 55% de la plantilla del Sabadell, bona part de la qual s’ubica a Catalunya. En el cas de les oficines, es tancarien entre 589 i 883 a l’Estat i entre 174 i 281 a Catalunya.“Una fusió és com un meló, fins que no s’obre no es pot veure l’impacte final, que es pot valorar al cap d’uns anys”, va comparar el president de l’Observatori de la Pime de Pimec, Oriol Amat, encarregat de l’estudi.

Pimec estima una reducció del crèdit del 8%, la qual cosa representa 54.393 milions

Per aquesta raó, el document ha obtingut les dades a partir de les mitjanes de quatre concentracions que hi ha hagut en tot l’Estat –Santander i Popular, CaixaBank i Bankia, Unicaja i Liberbank i BBVA i Unnim–, per la qual cosa conclou que una fusió entre l’entitat d’origen basc i la vallesana afectaria la disponibilitat de crèdit, la competència bancària, el nombre d’oficines i els llocs de treball, així com altres aspectes socials i econòmics.Pel que fa a la disponibilitat de crèdit, la reducció estimada seria del 8 per cent, fet que representa 54.393 milions d’euros i tindria un impacte “especialment” en les pimes i els consumidors.El president de Pimec, Antoni Cañete, va remarcar que s’encaririen els costos de les empreses i perjudicaria la inversió i el creixement del teixit empresarial. “Tindríem menys capacitat de finançament, que per a nosaltres és absolutament fonamental”, ha dit.D’aquesta manera, “qualsevol cosa que afecti la capacitat d’accedir al sistema financer és una dificultat afegida al progrés de les nostres empreses, del nostre país i de la generació de llocs de treball”, va defensar, en la mateixa línia, el secretari general de la patronal, Josep Ginesta.