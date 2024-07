La plantilla d'Atento surt al carrer

“El seguiment de la jornada de vaga a Atento a Lleida ha estat proper al cent per cent de la plantilla i unes vuitanta persones han participat en la manifestació que hem fet des de les instal·lacions de l’empresa al barri de Pardinyes fins a la Paeria.” Així valorava ahir la presidenta del comitè d’empresa la jornada de mobilització contra el tancament del centre de treball a Lleida, que com ha informat SEGRE, afecta 102 persones. La companyia, especialitzada en serveis a empreses com l’atenció telefònica al client, ha plantejat com a alternativa a l’acomiadament el trasllat a Barcelona, València o Madrid, segons els treballadors.

Les accions de protesta es van repetir ahir en altres punts d’Espanya on Atento ha plantejat situacions semblants, com el cas de Toledo o Còrdova, segons el comitè.

Una vegada arribats a la Paeria, representants dels treballadors es van reunir amb l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrossa. Segons la presidenta del comitè d’empresa, de Comissions Obreres, va mostrar disposició a “intentar ajudar en tot el que sigui possible i preveu enviar una carta a Atento”, van indicar les fonts. Així mateix, ha posat a disposició l’Institut Municipal d’Ocupació per poder fer entrevistes per analitzar les seues capacitats d’ocupabilitat i donar suport a la seua recol·locació en cas que sigui necessari.Els representants dels treballadors tenen prevista una nova reunió amb Atento per negociar el futur dels diferents centres en els quals s’ha plantejat el tancament, segons van indicar des del comitè d’empresa de Lleida.