Les pimes, inquietes per la falta de treballadors i els aranzels al porc

La falta de mà d’obra en determinats sectors, la possibilitat que la Xina posi aranzels a les exportacions de carn de porcí, les cada vegada més recurrents sequeres, la falta d’infraestructures, la càrrega burocràtica o una eventual reducció de la jornada laboral són algunes de les principals preocupacions i reptes que actualment té el teixit empresarial de la província de Lleida. Així es va posar de manifest ahir durant un acte organitzat per la patronal de la petita i mitjana empresa, Pimec, a la Seu Vella de Lleida per commemorar els seus primers 50 anys de vida i a la qual van assistir uns 300 empresaris i autònoms de la demarcació. Durant l’esdeveniment, que va comptar amb la intervenció de l’empresari lleidatà i conseller delegat de Mediapro Tatxo Benet, es van posar també en relleu els principals assoliments assolits gràcies a la lluita de l’activisme empresarial durant aquest últim mig segle. Una de les darreres fites de la patronal és la seua incorporació al Consell Econòmic i Social (CES), on “per primera vegada les pimes tindran veu pròpia”.

El president de Pimec, Antoni Cañete, va afirmar que el teixit empresarial lleidatà compta actualment de bona salut, amb “un nivell d’activitat important i dinàmic”. “Un dels principals problemes a què s’enfronten els empresaris, i Lleida no és una excepció, és la falta de mà d’obra, sobretot en els oficis que són més manuals. Que hi hagi demanda de treballadors és un bon senyal, però que no es trobin és un greu problema, sobretot quan hi ha gairebé 16.000 aturats crònics”, va asseverar.

La burocràcia, la reducció de jornada o la manca d’infraestructures, entre les principals preocupacions

Entre les principals preocupacions de cara al futur es troba la possibilitat que la Xina imposi aranzels a la carn de porc en represàlies per la pujada de taxes per part de la Unió Europea a les importacions dels seus cotxes elèctrics. “Això seria un cop molt gran per a les explotacions de Lleida, una de les principals productores de porcí, sobretot per a les granges familiars”, va alertar el president de la patronal a la demarcació, Jesús Torrelles. L’eventual reducció de la jornada laboral, que Treball vol tirar endavant amb o sense suport d’empresaris, també preocupa molt, sobretot determinats sectors, com el comerç, en què reduir les hores de treball “podria ser un cop mortal”. Per això Cañete va instar a abordar aquesta reforma amb tranquil·litat i escoltant les propostes de totes les parts.