Els preus es mantenen al juny en el 3,7% malgrat l'increment de lleure i restauració

L’Índex de Preus de Consum (IPC) es va mantenir en el 3,7 per cent el mes de juny a la província de Lleida, segons indiquen les dades publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

La inflació a la demarcació es troba una dècima per sobre de la registrada en el conjunt de Catalunya, que es va mantenir en el 3,6%, i tres dècimes per sobre de l’espanyola, que es va situar en el 3,4%. Malgrat l’estabilitat dels preus, si es compara amb els que es registraven el mes de maig podem veure que pugen set dècimes, a causa principalment de l’arrancada de l’estiu que va suposar un encariment de les activitats més vinculades al turisme. Així les coses, el sector de l’oci i la cultura és el que presenta un increment més gran, del 2,7%, seguit del de la restauració i els hotels (1,7%) i el d’altres béns i serveis (1,2%). A l’alça va tirar també el grup de l’habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles (0,6%). Al contrari, a la baixa van empènyer el preu de la roba i calçat (-0,5%), coincidint amb l’inici de les rebaixes, i del transport –en què s’inclouen els carburants– (-0,4%), que tanmateix continua sent un 5,3% més car que fa un any.Pel que fa al cost dels aliments i les begudes no alcohòliques, malgrat que fa mesos que per la pujada dels preus es modera, omplir la cistella de la compra a la província és un 4,5 per cent més car que fa un any i cinc dècimes més car que el mes de maig passat.En el conjunt de l’Estat, al contrari, el preu dels aliments i begudes no alcohòliques, la taxa de les quals va disminuir dos dècimes, va baixar al juny fins al 4,2%, a causa, majoritàriament, del descens dels preus d’olis i greixos, davant la pujada el juny de l’any anterior. I és que, malgrat que el preu de l’oli d’oliva s’ha encarit un 53,7% l’últim any i triplicat des del gener del 2021, aquest ja acumula dos mesos de descensos, situant-se la caiguda al juny en el 2,4%. Al darrere de l’encariment anual de l’oli d’oliva destaquen els increments dels preus dels sucs de fruites i vegetals (18 per cent), fruites fresques i refrigerades (14,4 per cent), xocolate (12,1 per cent) i carn d’oví i cabrú (9,9 per cent). En sentit contrari, s’han abaratit olis comestibles (14,8 per cent), la pizza i el quiche (5,7 per cent), la llet desnatada (4,2 per cent), els llegums i hortalisses (1,5 per cent) i la mantega (1,5 per cent).En referència a la inflació subjacent (una vegada eliminada l’energia i els aliments frescos) es va situar en el 3 per cent interanual, mantenint-se l’estabilitat dels últims mesos.

Els sindicats denuncien que els salaris creixen menys que l’IPC

El ministeri d’Economia va considerar ahir que les dades d’inflació continuen reflectint “la capacitat de l’economia espanyola de compatibilitzar el creixement econòmic més gran entre els països de la zona euro amb una moderació dels preus i el manteniment de les mesures per continuar reduint els preus dels aliments”. Per la seua part, els sindicats van subratllar que, davant aquest encariment del cost de la vida, la pujada salarial pactada en el conjunt dels convenis col·lectius, que a Lleida se situa de mitjana en el 2,94% fins al juny, queda curta, per la qual cosa van reclamar noves pujades dels salaris.Mentrestant, la patronal CEOE va afirmar que el comportament de la inflació es veurà condicionat pel ritme de reversió de les mesures antiinflacionistes aprovades pel Govern central i l’evolució dels preus de les matèries primeres als mercats internacionals. Per la seua banda, Pimec va apostar per “retallades moderades” de tipus per créixer i no desaccelerar.