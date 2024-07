Les empreses farratgeres busquen negoci a Corea del Sud amb una missió inversa

El sector dels farratges deshidratats, liderat per Lleida i Aragó, ha organitzat una missió inversa d’importadors d’alimentació animal de Corea del Sud. Aquesta acció s’ha portat a terme en el marc d’un conveni amb ICEX Exportación y Inversiones, on s’ha treballat de forma conjunta en l’organització d’aquesta missió inversa. A més, AEFA (Associació Espanyola de Fabricants d’Alfals Deshidratat) també ha comptat amb el suport d’AREX (Aragón Exterior). Una delegació sud-coreana ha visitat Espanya per conèixer l’alfals i altres farratges.

A més, han pogut conèixer fàbriques de deshidratació, centres logístics o complexos de producció alimentària, entre d’altres. Els empresaris sud-coreans han observat in situ com es treballen els farratges, la qualitat dels productes i els avantatges del procés del deshidratat pel que fa a traçabilitat i seguretat alimentària. D’aquesta manera, han conegut de primera mà com amb el mètode de deshidratació utilitzat a Espanya s’aconsegueix un farratge de qualitat, homogeni i lliure de substàncies tòxiques, fet que garanteix el benestar i la seguretat alimentària en els animals, les diferències existents entre alfals deshidratat i assecat al sol, quins productes i formats es fabriquen a Espanya, qualitats.