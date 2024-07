Vodafone España flexibilitza les seues tarifes de fibra i mòbil i els aplica una rebaixa mitjana del 10%

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Vodafone España, controlada pel fons britànic Zegona des de començaments del juny passat, ha presentat el seu nou porfolio de tarifes de fibra i mòbil per a particulars, autònoms i pimes, una proposta que suposa una rebaixa mitjana del 10% sobre el catàleg anterior i una flexibilitat més gran en la composició dels serveis a contractar.

"És una oferta més competitiva i està disponible a tots els canals de venda, amb un servei d’assessorament personalitzat o a través d’un nou configurador al web de Vodafone", ha destacat la companyia en un comunicat.

En aquest sentit, els clients podran configurar les dades que necessitin al seu mòbil amb les velocitats de fibra i afegir altres serveis com 'Vodafone TV' amb diferents paquets amb canals lineals i l’accés a plataformes com Max, Disney+, Prime, Netflix, DAZN o Filmin, o dispositius amb els avantatges de 'Vodafone Flex'.

Quant als plans de telefonia mòbil, el porfolio de tarifes de Vodafone España inclou ara una combinació de 50, 100 o 200 gigabytes (GB) de dades amb trucades il·limitades per 15, 20 o 25 euros mensuals (respectivament), al que se sumeixi una altra proposta de dades i trucades il·limitades per 30,1 euros mensuals.

Quant a la proposta conjunta de fibra i mòbil per a particulars, la companyia ofereix 25 GB de dades mòbils amb trucades il·limitades i fibra a una velocitat de 600 megabits per segon (Mbps) per 35 euros al mes (40 euros amb una altra línia addicional) i 50 GB de dades mòbils i trucades il·limitades amb 600 Mbps de fibra per 40 euros mensuals (45 euros amb una segona línia).

A més, ofereix 100 GB de dades mòbils i trucades il·limitades amb fibra de 600 Mbps per 45 euros mensuals (50 euros amb una altra línia), si bé en aquest cas la diferència és que una vegada consumits els 100 GB de dades l’usuari podrà continuar navegant amb dades il·limitades a una velocitat de 2 Mbps. A més, amb aquesta tarifa els clients poden aconseguir un 'smartphone' o dispositiu inclòs valorat en fins 189,99 euros.

Aquestes combinacions de fibra i mòbil també estaran disponibles amb les mateixes característiques i la velocitat de fibra a 1 Gbps a partir del 22 de juliol per 10 euros més al mes.

Quant als paquets de telefonia mòbil, fibra i televisió, d’una banda es troba 'Vodafone One Ilimitada Max', que inclou una línia mòbil amb dades i trucades il·limitades, fibra a 600 Mbps, 'Vodafone TV amb 70 canals i Max o Disney+ (a elegir) des de 59 euros al mes, si bé aquesta tarifa inclou la possibilitat d’aconseguir un 'smartphone' o dispositiu gratis valorat en fins 249 euros.

D’altra banda es troba l’opció 'Vodafone One Ilimitada Duo', que inclou dos línies mòbils amb dades i trucades il·limitades, fibra a 600 Mbps, 'Vodafone TV' amb 70 canals, Prime i Max o Disney+ (a elegir) des de 69,90 euros al mes. Aquesta tarifa inclou l’opció d’un smartphone o dispositiu gratis valorat en fins 299,99 euros.

S’hi suma 'Vodafone One Hogar Ilimitable', que inclou dos línies mòbils amb dades i trucades il·limitades, fibra a 1 Gbps, 'Vodafone TV' amb 100 canals, Max, Disney+ i Prime des de 91,40euros al mes, mentre amb aquesta tarifa es pot aconseguir un smartphone o dispositiu gratis valorat en fins 1.099 euros.

"Aquesta nova proposta és compatible amb 'Vodafone TV' perquè els clients puguin completar la seua oferta elegint entre diferents paquets amb canals lineals i l’accés a plataformes com Max, Disney+, Prime, Netflix, DAZN o Filmin amb diferents opcions des de 5 euros al mes. A més, el descodificador continua estant inclòs en les tarifes de fibra i mòbil il·limitat, amb les funcionalitats d’enregistrament, veure continguts en últims set dies i controlar 'Vodafone TV' amb la veu", ha detallat l’operadora.

En relació amb les seues ofertes per a autònoms i pimes, les propostes són, d’una banda, la tarifa 'Negoci a Mesura', que inclou una línia mòbil amb dades i trucades il·limitades i una altra línia amb 15 GB i 200 minuts de trucades internacionals, fibra de 600 Mbps, assistència tècnica i informàtica les 24 hores del dia i un servei professional a elegir des de 63,6 euros mensuals.

Entre els serveis professionals a elegir es troben 'Negoci Digital’, 'Solució Professional’ o 'Seguretat Digital’ i amb aquesta tarifa els clients poden aconseguir un smartphone o dispositiu gratis valorat en fins 249 euros.

L’altra opció per a autònoms i pimes és 'Vodafone One Negocio Ilimitable', que inclou dos línies mòbils amb dades i trucades il·limitades, fibra d’1 Gbps, els serveis professionals 'Negoci Digital’ i 'Seguretat Digital’, assistència tècnica informàtica les 24 hores del dia i 1.000 minuts de trucades internacionals des de 91,4 euros al mes. A més, amb aquesta tarifa els clients poden aconseguir un smartphone o dispositiu gratis valorat en fins 1.099 euros.

"Amb aquesta nova proposta volem que els clients tinguin llibertat total per triar l’opció que més s’ajusta a les seues necessitats. Aquesta flexibilitat, unida a un rang de preus molt competitiu, converteixen a aquesta oferta en una proposta molt atractiva per als clients", ha destacat el director de la Unitat de Consum de Vodafone España, Ángel Álvarez.

En aquest sentit, es pot destacar que el pla de negoci de Zegona per a Vodafone España incloïa una estratègia de millorar la competitivitat de les tarifes de la teleco per fer front a companyies 'low cost’ com Digi, entre d’altres.

Així mateix, pocs dies després de posar-se al capdavant del negoci de Vodafone a Espanya el fons britànic va anunciar un expedient de regulació d’ocupació en la companyia que encara s’està negociant.